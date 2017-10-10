СМИ: Турция поставит Украине системы связи на сумму почти $44 млн
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Флаги Турции и Украины.
Источник: en.trend.az
По данным агентства Anadolu Ajans, поставка новых систем будет осуществлена в 2018 году
АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Турецкий производитель различных систем военного назначения Aselsan подписал с Украиной соглашение на поставку систем связи на сумму $43,645 млн. Об этом сообщило во вторник агентство Anadolu Ajans.
По его данным, поставка новых систем будет осуществлена в 2018 году. Другие детали соглашения не уточняются.
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10.10.2017
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