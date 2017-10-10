ВМС Вьетнама приняли на вооружение третью пару построенных по российской лицензии ракетных катеров проекта 12418 "Молния"



Ракетный катер проекта 12418 «Молния» вьетнамской постройки.

Источник: militaryphotos.net Ракетный катер проекта 12418 «Молния» вьетнамской постройки.Источник: militaryphotos.net

ЦАМТО, 10 октября. В ходе церемонии, состоявшейся 9 октября на судостроительном предприятии Ba Son Limited (Хошимин), ВМС Вьетнама официально ввели в боевой состав флота два ракетных катера проекта 12418 "Молния" с б.н. 382 и 383.

По информации Kienthuc.net.vn, катера, имевшие строительные номера М5 и М6, вошли в состав 167-й морской бригады 2-го морского округа ВМС Вьетнама.

Как ранее сообщал ЦАМТО, всего согласно договору от 2006 года Вьетнам планирует построить по лицензии 10 катеров проекта 12418 "Молния", включая шесть в рамках твердого контракта и четыре по опциону. Стоимость пакетного соглашения на поставку первых двух катеров, построенных в России и поставленных Вьетнаму в 2007 году, а также строительство во Вьетнаме шести катеров по российской лицензии, составила около 1 млрд. долл. Стоимость опциона, который был переведен в твердый контракт в апреле 2015 года, оценочно, может составить 500 млн. долл.

По информации ресурса Tuoitre.vn, стоимость третьей построенной пары катеров составила около 600 млрд. вьет. вон (264 млн. долл. по текущему курсу).

Судостроительный завод "Вымпел" в 2010 году начал поставки комплектующих и компонентов для строительства шести катеров во Вьетнаме. Катера оснащаются противокорабельным ракетным комплексом 3К24Э "Уран-Э".

Первый ракетный катер проекта 12418 "Молния" (б.н. 377) вьетнамской постройки был спущен на воду 1 апреля 2013 года, второй (б.н. 378) – неделю спустя. Их строительство началось в 2010 году. Морские ходовые испытания были завершены в декабре 2013 года, а ВМС Вьетнама катера были переданы в апреле 2014 года. Официальная церемония принятия на вооружение состоялась 17 июля 2014 года. В сравнении с полученными ранее катерами аналогичного проекта российской постройки, следующие корабли серии, построенные во Вьетнаме, оснащены более современной силовой установкой.

Спуск на воду второй пары катеров (производственные номера М3 и M4) на вьетнамском судостроительном предприятии Ba Son Limited состоялся 24 июня 2014 года. Церемония официального ввода этих катеров (б.н. 379 и 380) в состав ВМС Вьетнама состоялась 24 сентября 2015 года. Катера также были переданы в состав 167-й морской бригады 2-го морского округа ВМС Вьетнама.

Верфь Ba Son Limited спустила на воду третью пару ракетных катеров проекта 12418 "Молния" с опережением графика – 14 апреля 2016 года. Катера строились в течение 30 месяцев и были готовы к проведению испытаний в мае 2016 года. Первоначальный график предусматривал постройку этих катеров к 2017 году. Тем не менее, испытания и ввод в боевой состав флота данной пары катеров по неназванным причинам затянулись.