Китай запустил третий спутник дистанционного зондирования для Венесуэлы
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Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник: © Фото : Shane Kimbrough/NASA
ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости. Китай в понедельник осуществил пуск спутника дистанционного зондирования VRSS-2 для Венесуэлы, сообщает агентство Синьхуа.
Спутник был выведен на орбиту ракетой-носителем "Великий поход -2D" в 12.13 по местному времени с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе страны.
Первоначально спутник будет использоваться Венесуэлой для наблюдения за земельными ресурсами, защиты окружающей среды, наблюдения за стихийными бедствиями, оценки урожая зерновых и городского планирования.
VRSS-2 стал третьим спутником, который совместно запустили Китай и Венесуэла.
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10.10.2017
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