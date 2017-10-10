Источник: руководство завода РКС будут судить по делу о хищениях из бюджета ГЛОНАСС
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Источник: © Евгений Курсков/ТАСС
По словам источника, знакомого с ситуацией, фигуранты дела возмещают ущерб, который оценивается почти в 400 млн рублей
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Руководители завода "Российские космические системы" и руководители ЗАО "Меркурий" отправлены под суд за хищение почти 400 млн руб., выделенных для системы космических аппаратов "Глонасс-М". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбужденное в отношении руководителей завода "Российские космические системы" Крылова И. А., Толмачева В. И. и ЗАО "Меркурий" Полякова А. В. и Диордица А. В., поступило в Останкинский суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, указанные лица совершили хищение бюджетных средств по договорам, заключенным с ЗАО "Меркурий" якобы на производство деталесборочных единиц для космических аппаратов "Глонасс-М", выделенных АО "Российские космические системы". Ущерб от мошенничества составил около 400 млн руб.
"В настоящее время приняты меры к возмещению ущерба. Таким образом, на имущество одного из руководителей завода РКС Крылова И. А. и его жены наложен арест на общую сумму свыше 58 млн руб., а остальные обвиняемые возмещают ущерб в добровольном порядке. По состоянию на 23 сентября возмещено около 20 млн руб.", - сказал собеседник.
Он также отметил, что следствие квалифицировало действия фигурантов дела, как совершение хищения бюджетных денег в составе организованной группы, коррупционной направленности в сфере оборонно-промышленного комплекса по федеральной целевой программе "Поддержание развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы".
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10.10.2017
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