На учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВС Армении



Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016.

Источник: tankasan.livejournal.com Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016.Источник: tankasan.livejournal.com

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В ходе совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие - 2017" проведена совместная тренировка армейской, истребительной и штурмовой авиации российской авиационной военной базы "Эребуни" и ВВС Армении, сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.

Тренировка прошла на полигонах "Баграмян" Вооружённых сил Армении и на полигоне "Алагяз" Вооруженных Сил РФ.

Как отметил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, в тренировке воздушного боя и авиационного прикрытия войск задействовано более 25 самолетов и вертолетов Армении и России, в том числе истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-24П и транспортные вертолеты Ми-8МТ.

В ходе практических действий звено истребителей Миг-29 отработало вопросы прикрытия наземных подразделений в ходе выполнения задач в горной местности и проведения учебных воздушных боев на различных высотах в дневное и ночное время суток, пояснил он.

По словам В.Астафьева, экипажи штурмовой и армейской авиации ВВС Армении и российского соединения ЮВО нанесли условные ракетно-бомбовые удары по наземным целям и обеспечили прикрытие подразделений КСОР ОДКБ из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргизии, России и Таджикистана, принимающих участие в совместных учениях на полигонах "Баграмян" и "Алагяз".

Учения проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова и продлятся до 13 октября 2017 года.

***/ вв