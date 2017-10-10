На учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВС Армении
|
|
Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016.
Источник: tankasan.livejournal.com
Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В ходе совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие - 2017" проведена совместная тренировка армейской, истребительной и штурмовой авиации российской авиационной военной базы "Эребуни" и ВВС Армении, сообщает во вторник пресс-служба Южного военного округа.
Тренировка прошла на полигонах "Баграмян" Вооружённых сил Армении и на полигоне "Алагяз" Вооруженных Сил РФ.
Как отметил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, в тренировке воздушного боя и авиационного прикрытия войск задействовано более 25 самолетов и вертолетов Армении и России, в том числе истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-24П и транспортные вертолеты Ми-8МТ.
В ходе практических действий звено истребителей Миг-29 отработало вопросы прикрытия наземных подразделений в ходе выполнения задач в горной местности и проведения учебных воздушных боев на различных высотах в дневное и ночное время суток, пояснил он.
По словам В.Астафьева, экипажи штурмовой и армейской авиации ВВС Армении и российского соединения ЮВО нанесли условные ракетно-бомбовые удары по наземным целям и обеспечили прикрытие подразделений КСОР ОДКБ из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргизии, России и Таджикистана, принимающих участие в совместных учениях на полигонах "Баграмян" и "Алагяз".
Учения проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова и продлятся до 13 октября 2017 года.
***/ вв
|
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.02.2017 Южный авиационный форпост Казахстана
06.06.2016 «Казахстан не складывает все яйца в одну корзину»
10.03.2016 Форпост с вопросами
17.10.2014 На подлете - Арктика
16.10.2014 Россия создаст в Арктике базу для МиГ-31
20.03.2013 В огне войны сгорит быстро
24.10.2012 Тысяча боевых самолетов к 2020 году
20.06.2012 "Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться