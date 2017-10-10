Сестра лидера КНДР заняла новый пост в правящей партии страны и сможет решать вопросы военного характера - СМИ
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Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время учений Корейской народной армии. Фотография опубликована 13 апреля 2017 года.
Источник: KCNA/Reuters
Нью-Йорк. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чен заняла новый пост в правящей партии страны, теперь она сможет участвовать в решении политических и военных вопросов, пишет газета USA Today.
"28-летняя Ким Ё Чен была выбрана в воскресенье в качестве "заместителя члена" Политбюро Центрального комитета в правящей рабочей партии ", - приводит газета сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР.
Отмечается, что сестра лидера КНДР сможет принимать участие в решении политических вопросов, вопросов военного характера.
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10.10.2017
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