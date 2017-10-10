ICAN: запрет на ядерное оружие может вступить в силу к 2019 году

Исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия Беатрис Фин также добавила, что сторонники разоружения не могут заставить ядерные державы отказаться от своих арсеналов

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) может набрать необходимые для вступления в силу 50 участников до конца 2018 года. Такое мнение высказали в понедельник на пресс-конференции в штаб-квартире ООН представители Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), получившей в этом году Нобелевскую премию мира.

"Мы посмотрели на то, сколько времени понадобилось другим договорам по запрещению оружия [массового поражения] на то, чтобы обрасти 50 ратификациями. По-моему, это заняло от 1,5 до 2 лет. Так что наша амбициозная цель - обеспечить 50 ратификаций до конца 2018 года. Но это зависит от государств-членов", - отметила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин.

Она признала, что принятием ДЗЯО сторонники разоружения не могут заставить ядерные державы отказаться от своих арсеналов. "Они сделают это, когда поймут, что это в их интересах. Этим договором мы хотим добиться, чтобы разоружение было в их интересах", - утверждала Беатрис Фин. По ее словам, присуждение Нобелевской премии ICAN привлечет внимание общественности к проблематике ядерного разоружения и поможет сделать договор универсальным.

Давление общественности и экономические меры

"Мы пытаемся сделать так, чтобы люди воспринимали ядерное оружие как что-то недопустимое, - сказала исполнительный директор кампании. - В конце концов, правительствам приходится поступать так, как велит им народ". Она выразила уверенность в том, что гражданскому обществу, которое представляет ICAN, по силам этого добиться. Беатрис Фин привела в пример химическое и биологическое оружие, а также кассетные боеприпасы, введение запретов на которые заняло определенное время.

Как заявила одна из основоположников ICAN, директор программы разоружения Международной лиги женщин за мир и свободу Рэй Ачинсон, ядерное оружие "не исчезнет по мановению волшебной палочки", но постепенно страны, им обладающие, окажутся в изоляции и будут вынуждены пойти на уступки. По ее словам, огромное значение будет иметь экономическое давление. Ачинсон утверждала, что некоторые банки и финансовые компании уже отказываются вести операции с компаниями и организациями, имеющими отношение к военным ядерным программам государств.

В свою очередь другой активист - стоявший у истоков ICAN австралиец Тим Райт - сообщил, что в "ближайшие недели и месяцы" будет вестись кампания, цель которой - убедить правительства подписать и ратифицировать ДЗЯО. "Этот договор предлагает альтернативу миру, в котором существует угроза массового уничтожения", - сказал он.

Пока же основное давление исходит от самих ядерных держав, отметил присутствовавший на пресс-конференции постоянный представитель Австрии при ООН Ян Кикерт. По его словам, ему известны попытки отговорить государства от участия в переговорах по тексту договора, а теперь - от его подписания и ратификации

Ответ критикам

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Единственной страной - членом НАТО, которая вела дискуссии, были Нидерланды. В соответствии с текстом ДЗЯО, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

Документ вступит в силу спустя 90 дней после того, как к нему присоединятся 50 стран. Сейчас документ подписали около 50 государств, три ратифицировали. В сентябре заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков назвал разработку договора ошибкой, заявив, что он "вырабатывался поспешно и вразрез с договоренностями, достигнутыми в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)". В свою очередь в госдепартаменте США заявили, что новый договор "не только бесполезен, но и контрпродуктивен", "приведет к усилению политических разногласий" и потенциально может навредить ДНЯО.

Отвечая на доводы ядерных держав, исполнительный директор ICAN заявила, что видит в них "преднамеренно ошибочное истолкование ДНЯО". "Так его понимают только пять ядерных стран, которые являются его участниками. Ни один другой его участник не считает, что у них есть право на обладание ядерным оружием", - утверждала Беартис Фин. По ее словам, в статье шесть ДНЯО "ясно сказано, что они обязаны избавиться от своего ядерного арсенала".

При этом она подвергла резкой критике доктрину ядерного сдерживания, отметив, что существующих ядерных арсеналов достаточно для того, чтобы развязать войну, которая уничтожит планету и ее жителей. "Огневая мощь одной ядерной подлодки США в семь раз превышает мощность всего оружия, примененного за всю Вторую мировую войну, а таких подлодок 10. То есть, в морях плавают 70 Вторых мировых войн. И мы говорим только про США, а ведь есть еще восемь ядерных держав", - сказала Фин.