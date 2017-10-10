Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: ударная подлодка ВМС США в конце недели зайдет в порт Республики Корея

11.10.2017 ТАСС 92 0
0
Понравилась новость?
 0
ПЛАРК USS Michigan (SSGN 727)
ПЛАРК USS Michigan (SSGN 727) в порту Пусан, Южная Корея, 25 апреля 2017.
Источник: kitsapsun.com

Подлодка Michigan может нести на борту до 154 крылатых ракет Tomahawk

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ударная подводная лодка ВМС США Michigan с крылатыми ракетами на борту в конце этой недели зайдет в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщает во вторник сеульская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на американские военные источники.

Michigan в апреле уже заходила в Пусан на фоне роста напряженности вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. Она может нести на борту до 154 крылатых ракет Tomahawk, в том числе с ядерными боеголовками. Источники газеты подчеркивают, что выдвижение этой подлодки к Корейскому полуострову носит характер военной демонстрации в отношении Пхеньяна.

В ближайшее время в этом районе будет также вновь развернута ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. В ее состав включены крейсер и эсминцы с крылатыми ракетами на борту. В сочетании с потенциалом Michigan все это дает возможность одновременного залпа таким количеством Tomahawk, которое позволит нанести по КНДР мощный удар. По данным японской газеты Nikkei, он может быть дополнен действиями авиации, в том числе стратегических бомбардировщиков, использующих особые бомбы для уничтожения объектов, расположенных глубоко под землей.

Группировка во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan в сентябре вышла со свой базы Йокосука в Японии и провела учения с японскими ВМС. В этом месяце она заходила с согласия китайских властей в Гонконг.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
Земля
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 04:17
  • 3873
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.10 02:33
  • 2
С прицелом на бронежилет
  • 11.10 02:04
  • 34
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 11.10 01:58
  • 1
Под ружьё по первому зову
  • 11.10 01:34
  • 1
СМИ: Британия на случай войны с КНДР пустит в ход свой новый авианосец
  • 11.10 00:15
  • 10
Автомат-трансформер и броня из керамики: как снаряжен российский пехотинец
  • 10.10 23:02
  • 35
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 10.10 22:24
  • 1
Рогозин заявил о недопустимости ослабления позиций России в Мировом океане
  • 10.10 22:22
  • 57
Под командованием генсека
  • 10.10 21:46
  • 52
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 10.10 21:28
  • 15
Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»
  • 10.10 21:21
  • 105
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 10.10 19:41
  • 1
Первая ступень Falcon 9 вернулась на плавучую баржу после запуска спутников
  • 10.10 19:33
  • 1
Более 140 единиц вооружения поступили в сентябре в войска на западе России
  • 10.10 19:30
  • 3
"Буратино" и "Триумф" беспокоят Пентагон
другие обсуждаемые темы