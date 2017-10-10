СМИ: ударная подлодка ВМС США в конце недели зайдет в порт Республики Корея
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ПЛАРК USS Michigan (SSGN 727) в порту Пусан, Южная Корея, 25 апреля 2017.
Источник: kitsapsun.com
Подлодка Michigan может нести на борту до 154 крылатых ракет Tomahawk
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ударная подводная лодка ВМС США Michigan с крылатыми ракетами на борту в конце этой недели зайдет в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщает во вторник сеульская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на американские военные источники.
Michigan в апреле уже заходила в Пусан на фоне роста напряженности вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. Она может нести на борту до 154 крылатых ракет Tomahawk, в том числе с ядерными боеголовками. Источники газеты подчеркивают, что выдвижение этой подлодки к Корейскому полуострову носит характер военной демонстрации в отношении Пхеньяна.
В ближайшее время в этом районе будет также вновь развернута ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. В ее состав включены крейсер и эсминцы с крылатыми ракетами на борту. В сочетании с потенциалом Michigan все это дает возможность одновременного залпа таким количеством Tomahawk, которое позволит нанести по КНДР мощный удар. По данным японской газеты Nikkei, он может быть дополнен действиями авиации, в том числе стратегических бомбардировщиков, использующих особые бомбы для уничтожения объектов, расположенных глубоко под землей.
Группировка во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan в сентябре вышла со свой базы Йокосука в Японии и провела учения с японскими ВМС. В этом месяце она заходила с согласия китайских властей в Гонконг.
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10.10.2017
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