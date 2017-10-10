Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма к России



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017.

Источник: © РИА Новости . Пресс-служба президента Украины Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017.Источник: © РИА Новости . Пресс-служба президента Украины

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма. Об этом он сказал на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко по итогам прошедших в Киеве переговоров двух лидеров.

"Я еще раз заверил Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию", - добавил он.

Эрдоган также рассказал, что на встрече с украинским коллегой договорился скоординировать действия по вопросам безопасности в Черноморском регионе.

"Мы обсудили международные региональные вопросы, которые касаются наших стран, в том числе вопросы безопасности Черноморского региона. Мы с моим другом (Порошенко. - Прим. ред.) договорились действовать скоординировано в этих вопросах", - сказал Эрдоган на совместном брифинге с украинским президентом, комментируя результаты переговоров.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.