Ракета Falcon 9 с 10 спутниками связи стартовала с базы в Калифорнии



Источник: © EPA/SPACEX Источник: © EPA/SPACEX

Первая ступень ракеты приземлилась на дистанционно управляемую платформу в Тихом океане, сообщила компания

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в понедельник ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), его трансляцию SpaceX вела на своем сайте.

Как следует из сообщения, размещенном в Twitter компании, первая ступень Falcon 9 приземлилась на дистанционно управляемую платформу в Тихом океане.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, базирующийся недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT. Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX.