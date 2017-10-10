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В Минобороны РФ заявили о резком снижении интенсивности ударов коалиции по ИГ в Ираке

11.10.2017 ТАСС 108 0
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

При этом, по данным ведомства, площадь, подконтрольная боевикам в западной части Ирака, продолжает расти

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. США и возглавляемая ими коалиция резко снизили интенсивность ударов по боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Ираке с началом операции сирийских военных по освобождению провинции Дейр-эз-Зор, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, если проанализировать открыто публикуемую статистику Пентагона о вылетах авиации в рамках борьбы с ИГ, "не нужно обладать глубокими знаниями военного дела, чтобы увидеть странные изменения". "Например, в сентябре, с началом операции сирийских войск при поддержке ВКС России по освобождению от ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) провинции Дейр-эз-Зор международная коалиция во главе с США резко, до нескольких раз в сутки снизила интенсивность ударов по ИГИЛ в Ираке, нанеся почти в пять раз меньше ударов, чем по Сирии", - сказал генерал.

"Данное снижение интенсивности ударов в Ираке по времени странным образом совпало с переброской ИГИЛ к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата. Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ, прежде всего в Ираке, все это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ почему-то в Сирии", - заявил Конашенков.

По словам представителя российского оборонного ведомства, боевики контролируют в западной части Ирака в несколько раз больше территории, чем в Сирии, и эта площадь растет. 

"В западной части Ирака, откуда на восточный берег Евфрата прибывают подкрепления террористов, то есть там, где не работает авиация ВКС России, подконтрольная ИГИЛ территория по площади продолжает увеличиваться, и без того будучи в несколько раз больше, чем в Сирии", - отметил он.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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