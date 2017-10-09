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Подписан Меморандум о взаимопонимании между «Группой ГАЗ» и HAKA Group (Королевство Саудовская Аравия)

09.10.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 330 1
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Логотип Группа ГАЗ
Логотип автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ".
Источник: http://conomy.ru/

6 октября в Минпромторге России в присутствии заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова и Генерального директора по иностранным взаимоотношениям и коммуникациям Министерства коммерции и инвестиций Саудовской Аравии Абдулрахмана Аль-Хуссейна состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ООО «УК «Группа ГАЗ» и компанией «HAKA GROUP».


Старший вице-президент по продажам и маркетингу «Группы ГАЗ» Кристиан Кремер и Президент Компании «HAKA GROUP» Шейх Халид Хассан Аль-Гахтани поставили подписи под Меморандумом, который призван стать промежуточным этапом подтверждения уже достигнутых договоренностей и видения будущих партнерских отношений «Группы ГАЗ» и HAKA GROUP.


Александр Морозов отметил эффективность реализуемых в Российской Федерации мер поддержки автопроизводителей, направленных, в том числе, на увеличение экспортного потенциала российских компаний. Он подчеркнул, что «Группа ГАЗ» является одним из лидеров по эффективности присутствия на зарубежных рынках, а подписание подобного Меморандума – очередной шаг к продвижению российской продукции на глобальный рынок.


По словам Кристиана Кремера, Саудовская Аравия имеет хороший потенциал с точки зрения продаж коммерческой техники. Поэтому совместно с партнером уже в 2018 году Группа ГАЗ планирует начать продажи крупнотоннажных грузовиков «Урал», легкой коммерческой техники «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT». Компания также рассматривает Саудовскую Аравию как плацдарм для дальнейшего развития бизнеса на всем аравийском полуострове и в «странах залива».


HAKA GROUP является одной из крупнейших неправительственных индустриальных групп Королевства Саудовская Аравия. Компания имеет 30-летний опыт работы на рынке с такими брендами как DAF, Scania, Western Star и другими. HAKA GROUP является главным поставщиком наземных логистических услуг нефтяного гиганта Saudi Aramco.
09.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
ГАЗ Группа
Минпромторг РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
стрелец
11
№1
09.10.2017 13:24
видимо, это плоды гостевания короля сауда. пока что меморандум, но всё же шаг вперёд для ГАЗа.
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