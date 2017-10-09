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Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"

09.10.2017 Военное обозрение 345 2
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Автомобиль HMMWV
Автомобиль HMMWV, модернизированный по варианту Survivable Combat Tactical Vehicle (SCTV) разработки корпорации Textron Systems с установкой бронекорпуса.
Источник: Textron Systems

Командование американской армией представляет программу по замене внушительного парка бронеавтомобилей HMMWV на новые транспортные средства аналогичного назначения. Отмечается, что на сегодняшний день в американской армии эксплуатируются десятки тысяч «Хамви», однако армия нуждается в обновлении парка бронеавтомобилей – с повышением проходимости. В качестве одного из аргументов перехода армии США на другие армейские автомобили представляется аргумент о недостаточной проходимости «Хамви». Так, эти бронеавтомобили неоднократно доставляли проблемы экипажам во время операций в Афганистане и Ираке, застревая в песках.

В новой программе, рассчитанной на период до 2042 года, содержится пункт о необходимости закупок 49 тысяч новых бронемашин для армии США. Речь идёт о программе JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Новые бронеавтомобили собирается производить американская компания «Lockheed Martin». Впервые модели были представлены вниманию широкой общественности в ходе выставки вооружений в 2012 году. Сообщается о повышенной проходимости и защищённости экипажа в сравнении с HMMWV. Несмотря на высокий класс защиты, бронемашина JLTV относится к семейству лёгких транспортных средств, которые могут транспортироваться на вертолётах, включая такие как CH-47 и CH-53.

На этом фоне реализуется и программа модернизации собственно бронемашин «Хамви». В частности, сообщается о начале эксплуатации HMMWV с повышенной проходимостью, обеспечиваемой в том числе и новым турбодизельным двигателем объёмом 6,5 л.

Для обновлённых «Хамви» рассматривается возможность массового использования новых вооружений. В частности, речь идёт о монтируемом в верхней части бронеавтомобиля 30-мм пушке, ведущей стрельбу дистанционно – из кабины «Хамви». Активно внедряется бронеавтомобиль, основная цель которого обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии. Такая машина оснащена 30-киловаттным генератором. Её можно использовать в зоне стихийных бедствий и техногенных катастроф.
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
HMMWV
JLTV
Компании
Lockheed-Martin

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Враг
8156
№1
09.10.2017 19:02
Цитата
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
Вот это "новость"! Особенно учитывая, что даже в её тексте сказано:
Цитата
Речь идёт о программе JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Новые бронеавтомобили собирается производить американская компания «Lockheed Martin». Впервые модели были представлены вниманию широкой общественности в ходе выставки вооружений в 2012 году. Сообщается о повышенной проходимости и защищённости экипажа в сравнении с HMMWV.
Ну давно они уже создают замену HMMWV. Можно почитать тут же "Похожие новости". Старику HMMWV уже всё же не один десяток лет. А вот "Тигр" с самого начала появился очень странно со своей недозащищённостью. Ладно бы он тоже где-то в 80-х поступил на вооружение в нынешнем виде, но он же совсем недавно начал поступать на вооружение в таком убогом виде! И ведь преподносят его при этом как мегадостижение, как лучший в своём классе! И ведь подавляющее большинство искренне верят в эту чушь. Проходимость у "Тигра" хорошая да и только, но для армейской машины этого слишком уж мало - это же не джип для увеселительных покатушек по бездорожью.
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UA
Grey_wolf
3415
№2
09.10.2017 20:59
Цитата, Враг сообщ. №1
А вот
А вот потому что хотели как лучше, а получилось как всегда=)))
В советской армии задачи хамви и тигра выполняло два типа машин уаз и брдм.
Попытались сделать 2 в одном. В итоге получили то что давно болит у американцев, но учимся же только на своих ошибках....
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