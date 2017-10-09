Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"



Автомобиль HMMWV, модернизированный по варианту Survivable Combat Tactical Vehicle (SCTV) разработки корпорации Textron Systems с установкой бронекорпуса.

Источник: Textron Systems Автомобиль HMMWV, модернизированный по варианту Survivable Combat Tactical Vehicle (SCTV) разработки корпорации Textron Systems с установкой бронекорпуса.Источник: Textron Systems

Командование американской армией представляет программу по замене внушительного парка бронеавтомобилей HMMWV на новые транспортные средства аналогичного назначения. Отмечается, что на сегодняшний день в американской армии эксплуатируются десятки тысяч «Хамви», однако армия нуждается в обновлении парка бронеавтомобилей – с повышением проходимости. В качестве одного из аргументов перехода армии США на другие армейские автомобили представляется аргумент о недостаточной проходимости «Хамви». Так, эти бронеавтомобили неоднократно доставляли проблемы экипажам во время операций в Афганистане и Ираке, застревая в песках.

В новой программе, рассчитанной на период до 2042 года, содержится пункт о необходимости закупок 49 тысяч новых бронемашин для армии США. Речь идёт о программе JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Новые бронеавтомобили собирается производить американская компания «Lockheed Martin». Впервые модели были представлены вниманию широкой общественности в ходе выставки вооружений в 2012 году. Сообщается о повышенной проходимости и защищённости экипажа в сравнении с HMMWV. Несмотря на высокий класс защиты, бронемашина JLTV относится к семейству лёгких транспортных средств, которые могут транспортироваться на вертолётах, включая такие как CH-47 и CH-53.

На этом фоне реализуется и программа модернизации собственно бронемашин «Хамви». В частности, сообщается о начале эксплуатации HMMWV с повышенной проходимостью, обеспечиваемой в том числе и новым турбодизельным двигателем объёмом 6,5 л.

Для обновлённых «Хамви» рассматривается возможность массового использования новых вооружений. В частности, речь идёт о монтируемом в верхней части бронеавтомобиля 30-мм пушке, ведущей стрельбу дистанционно – из кабины «Хамви». Активно внедряется бронеавтомобиль, основная цель которого обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии. Такая машина оснащена 30-киловаттным генератором. Её можно использовать в зоне стихийных бедствий и техногенных катастроф.