Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
|
|
Автомобиль HMMWV, модернизированный по варианту Survivable Combat Tactical Vehicle (SCTV) разработки корпорации Textron Systems с установкой бронекорпуса.
Источник: Textron Systems
Командование американской армией представляет программу по замене внушительного парка бронеавтомобилей HMMWV на новые транспортные средства аналогичного назначения. Отмечается, что на сегодняшний день в американской армии эксплуатируются десятки тысяч «Хамви», однако армия нуждается в обновлении парка бронеавтомобилей – с повышением проходимости. В качестве одного из аргументов перехода армии США на другие армейские автомобили представляется аргумент о недостаточной проходимости «Хамви». Так, эти бронеавтомобили неоднократно доставляли проблемы экипажам во время операций в Афганистане и Ираке, застревая в песках.
В новой программе, рассчитанной на период до 2042 года, содержится пункт о необходимости закупок 49 тысяч новых бронемашин для армии США. Речь идёт о программе JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Новые бронеавтомобили собирается производить американская компания «Lockheed Martin». Впервые модели были представлены вниманию широкой общественности в ходе выставки вооружений в 2012 году. Сообщается о повышенной проходимости и защищённости экипажа в сравнении с HMMWV. Несмотря на высокий класс защиты, бронемашина JLTV относится к семейству лёгких транспортных средств, которые могут транспортироваться на вертолётах, включая такие как CH-47 и CH-53.
На этом фоне реализуется и программа модернизации собственно бронемашин «Хамви». В частности, сообщается о начале эксплуатации HMMWV с повышенной проходимостью, обеспечиваемой в том числе и новым турбодизельным двигателем объёмом 6,5 л.
Для обновлённых «Хамви» рассматривается возможность массового использования новых вооружений. В частности, речь идёт о монтируемом в верхней части бронеавтомобиля 30-мм пушке, ведущей стрельбу дистанционно – из кабины «Хамви». Активно внедряется бронеавтомобиль, основная цель которого обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии. Такая машина оснащена 30-киловаттным генератором. Её можно использовать в зоне стихийных бедствий и техногенных катастроф.
|
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2015 «Ошкош дифенз» выбрана победителем тендера на поставку бронемашин JLTV ВС США
16.12.2014 Армия США объявила тендер на поставку легких бронемашин
25.06.2013 В армии США считают, что JLTV перекрывает зазор возможностей
30.01.2012 Армия США проводит следующий раунд приема заявок на JLTV
10.06.2010 Армия США испытывает новую машину JLTV
15.06.2016 JLTV устанавливает новые стандарты
25.10.2012 Американская программа JLTV вступает в фазу EMD
10.10.2011 Противоминная стойкость JLTV корпорации Lockheed Martin соответствует уровню MRAP при весе на 40% меньше
|
Враг
8156
|
№1
09.10.2017 19:02
Цитата
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"Вот это "новость"! Особенно учитывая, что даже в её тексте сказано:
Цитата
Речь идёт о программе JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Новые бронеавтомобили собирается производить американская компания «Lockheed Martin». Впервые модели были представлены вниманию широкой общественности в ходе выставки вооружений в 2012 году. Сообщается о повышенной проходимости и защищённости экипажа в сравнении с HMMWV.Ну давно они уже создают замену HMMWV. Можно почитать тут же "Похожие новости". Старику HMMWV уже всё же не один десяток лет. А вот "Тигр" с самого начала появился очень странно со своей недозащищённостью. Ладно бы он тоже где-то в 80-х поступил на вооружение в нынешнем виде, но он же совсем недавно начал поступать на вооружение в таком убогом виде! И ведь преподносят его при этом как мегадостижение, как лучший в своём классе! И ведь подавляющее большинство искренне верят в эту чушь. Проходимость у "Тигра" хорошая да и только, но для армейской машины этого слишком уж мало - это же не джип для увеселительных покатушек по бездорожью.
|
0Сообщить модератору
|
Grey_wolf
3415
|
№2
09.10.2017 20:59
Цитата, Враг сообщ. №1
А вотА вот потому что хотели как лучше, а получилось как всегда=)))
В советской армии задачи хамви и тигра выполняло два типа машин уаз и брдм.
Попытались сделать 2 в одном. В итоге получили то что давно болит у американцев, но учимся же только на своих ошибках....
|
0Сообщить модератору