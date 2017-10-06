Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
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Сергей Шойгу.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
ЦАМТО, 6 октября. В Национальном центре управления обороной страны под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 6 октября состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.
Его работу министр обороны начал с подведения итогов совместного российско-белорусского учения "Запад-2017", которое состоялось в сентябре.
Он отметил, что подготовка к этому мероприятию проходила в условиях беспрецедентного информационного давления.
Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учения. Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий.
"Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер", – подчеркнул Сергей Шойгу.
В реальности, по замыслу учения, практические действия подразделений были направлены на локализацию террористической угрозы, борьбу с бандформированиями и диверсионными группами, охрану и оборону важных объектов.
В итоге органы военного и государственного управления получили практический опыт совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.
Министр обороны обратил внимание на тот факт, что учение "Запад-2017" было проведено в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года.
Сергей Шойгу напомнил, что за маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран.
В учении было задействовано 12700 военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.
"Считаем, что цели учения достигнуты, – заявил министр обороны, подчеркнув, что все задействованные силы и средства возвращены в пункты постоянной дислокации.
Окончательные итоги учения "Запад-2017" планируется подвести в ближайшие дни.
Продолжая тему боевой учебы, глава военного ведомства отметил, что со 2 по 27 октября в Вооруженных Силах проводится контрольная проверка войск в текущем учебном году.
Уровень боеготовности определяется в ходе зачетных мероприятий и тактических учений.
В первую очередь, оцениваются соединения, воинские части и подразделения, которые претендуют на присвоение наименования "ударные".
Министр обороны подчеркнул, что частично освобождены от контрольной проверки 53 соединения и воинские части, показавшие хорошие результаты на стратегическом учении "Запад-2017".
За выполнение учебно-боевых задач они получили 11 оценок "отлично", 36 – "хорошо" и 6 – "удовлетворительно".
"В конце этого месяца по завершении контрольной проверки у нас будет объективная картина подготовки наших Вооруженных Сил", – подытожил Сергей Шойгу.
Министр обороны также обратился внимание участников совещания на проведение мероприятий, связанных с начавшимся 1 октября в стране осенним призывом граждан на военную службу, который продлится до конца декабря.
В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву подлежит 134 тыс. человек, в том числе почти 121 тыс. – в Вооруженные Силы.
Это на 18 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, что свидетельствует о том, что армия все более и более комплектуется контрактниками.
Министр обороны поставил задачу командующим войсками военных округов и Северным флотом организовать контроль за проведением профессионального психологического отбора и медицинского освидетельствования призывников.
Глава военного ведомства потребовал исключить направление в войска граждан со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами.
"Важно обеспечить готовность всех пунктов сбора, приема и отправки личного состава, а также казарменного фонда в воинских частях. В ходе кампании необходимо уделить особое внимание мерам безопасности и профилактике заболеваний", – подчеркнул Сергей Шойгу.Особо выделил министр обороны "важное событие, которое произошло 2 октября, когда впервые в истории России курсанты-девушки приступили к занятиям по программе подготовки офицеров-летчиков".
Он отметил, что на сегодняшний день в высших военно-учебных заведениях по офицерским специальностям обучается более 1000 девушек.
При этом интерес представительниц прекрасного пола к поступлению в военные вузы неуклонно растет. Только в этом году по отдельным специальностям на место претендовало до 25 человек.
"С учетом этого мы дополнительно открыли для девушек новую уникальную программу подготовки по профессии военного пилота в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков", – пояснил Сергей Шойгу.
Конкурс среди желающих поступить составил 14 человек на одно место. В связи с этим была создана многопрофильная приемная комиссия, в состав которой вошли авторитетные и высококвалифицированные специалисты.
В результате тщательного отбора в училище зачислено 16 девушек.
Для их проживания, учебы и отдыха созданы все необходимые условия.
"Считаю, что проделана большая и качественная работа по приему девушек на летную специальность", – констатировал министр обороны и поручил Главному управлению кадров обобщить полученный опыт и использовать его при наборе в вузы Министерства обороны в 2018 году.
Также участники совещания были проинформированы о начавшихся в Министерстве обороны по поручению президента России работах по созданию Военного инновационного технополиса "ЭРА".
Как подчеркнул министр обороны, "реализация данного проекта направлена на повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований".
Предусматривается, что в технополисе будут работать молодые ученые, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах.
Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК.
Это позволит не только создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения.
Перейдя к тематической части совещания, министр обороны вынес на обсуждение четыре вопроса.
Сначала был рассмотрен ход работ по повышению исправности самолетов Ту-160 и Ту-95МС.
Сергей Шойгу отметил, что в настоящее время компания "Туполев" и предприятия кооперации планово решают данную задачу в соответствии с заключенными государственными контрактами. Главное теперь – сохранить набранные темпы, не снижая качества работ.
Следующие два вопроса повестки дня касались реализации заданий Гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорацией и публичным акционерным обществом "Звезда" в части поставок кораблей и судовых двигателей.
Министр обороны напомнил, что одним из приоритетов российской военной политики является укрепление мощи Военно-морского флота.
С этой целью ежегодно в его состав вводятся современные корабли и суда, ремонтируются и модернизируются имеющиеся.
Основным исполнителем работ является Объединенная судостроительная корпорация.
В текущем году компания передала Тихоокеанскому флоту новый корвет "Совершенный", завершила государственные испытания фрегата "Адмирал Макаров" и ремонт атомной подводной лодки Северного флота "Орел", провела сервисное обслуживание кораблей и судов, участвовавших в Главном военно-морском параде и учении "Запад-2017".
Поставкой, ремонтом и сервисным обслуживанием судовых двигателей в интересах Военно-морского флота занимается публичное акционерное общество "Звезда".
Отдельно министр обороны остановился на таком важном вопросе, как своевременное обеспечение военнослужащих денежным довольствием, отметив, что все, что с ним связано, поставлено на еженедельный контроль Национальным центром управления обороной страны.
В ходе совещания руководители органов военного управления получили от министра обороны оперативные задачи по линии своей ответственности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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06.10.2017
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