Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил



Сергей Шойгу.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Сергей Шойгу.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 6 октября. В Национальном центре управления обороной страны под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 6 октября состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Его работу министр обороны начал с подведения итогов совместного российско-белорусского учения "Запад-2017", которое состоялось в сентябре.

Он отметил, что подготовка к этому мероприятию проходила в условиях беспрецедентного информационного давления.

Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учения. Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий.

"Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер", – подчеркнул Сергей Шойгу.

В реальности, по замыслу учения, практические действия подразделений были направлены на локализацию террористической угрозы, борьбу с бандформированиями и диверсионными группами, охрану и оборону важных объектов.

В итоге органы военного и государственного управления получили практический опыт совместных действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Министр обороны обратил внимание на тот факт, что учение "Запад-2017" было проведено в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года.

Сергей Шойгу напомнил, что за маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран.

В учении было задействовано 12700 военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

"Считаем, что цели учения достигнуты, – заявил министр обороны, подчеркнув, что все задействованные силы и средства возвращены в пункты постоянной дислокации.

Окончательные итоги учения "Запад-2017" планируется подвести в ближайшие дни.

Продолжая тему боевой учебы, глава военного ведомства отметил, что со 2 по 27 октября в Вооруженных Силах проводится контрольная проверка войск в текущем учебном году.

Уровень боеготовности определяется в ходе зачетных мероприятий и тактических учений.

В первую очередь, оцениваются соединения, воинские части и подразделения, которые претендуют на присвоение наименования "ударные".

Министр обороны подчеркнул, что частично освобождены от контрольной проверки 53 соединения и воинские части, показавшие хорошие результаты на стратегическом учении "Запад-2017".

За выполнение учебно-боевых задач они получили 11 оценок "отлично", 36 – "хорошо" и 6 – "удовлетворительно".

"В конце этого месяца по завершении контрольной проверки у нас будет объективная картина подготовки наших Вооруженных Сил", – подытожил Сергей Шойгу.

Министр обороны также обратился внимание участников совещания на проведение мероприятий, связанных с начавшимся 1 октября в стране осенним призывом граждан на военную службу, который продлится до конца декабря.

В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву подлежит 134 тыс. человек, в том числе почти 121 тыс. – в Вооруженные Силы.

Это на 18 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, что свидетельствует о том, что армия все более и более комплектуется контрактниками.

Министр обороны поставил задачу командующим войсками военных округов и Северным флотом организовать контроль за проведением профессионального психологического отбора и медицинского освидетельствования призывников.

Глава военного ведомства потребовал исключить направление в войска граждан со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами.

"Важно обеспечить готовность всех пунктов сбора, приема и отправки личного состава, а также казарменного фонда в воинских частях. В ходе кампании необходимо уделить особое внимание мерам безопасности и профилактике заболеваний", – подчеркнул Сергей Шойгу.Особо выделил министр обороны "важное событие, которое произошло 2 октября, когда впервые в истории России курсанты-девушки приступили к занятиям по программе подготовки офицеров-летчиков".

Он отметил, что на сегодняшний день в высших военно-учебных заведениях по офицерским специальностям обучается более 1000 девушек.

При этом интерес представительниц прекрасного пола к поступлению в военные вузы неуклонно растет. Только в этом году по отдельным специальностям на место претендовало до 25 человек.

"С учетом этого мы дополнительно открыли для девушек новую уникальную программу подготовки по профессии военного пилота в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков", – пояснил Сергей Шойгу.

Конкурс среди желающих поступить составил 14 человек на одно место. В связи с этим была создана многопрофильная приемная комиссия, в состав которой вошли авторитетные и высококвалифицированные специалисты.

В результате тщательного отбора в училище зачислено 16 девушек.

Для их проживания, учебы и отдыха созданы все необходимые условия.

"Считаю, что проделана большая и качественная работа по приему девушек на летную специальность", – констатировал министр обороны и поручил Главному управлению кадров обобщить полученный опыт и использовать его при наборе в вузы Министерства обороны в 2018 году.

Также участники совещания были проинформированы о начавшихся в Министерстве обороны по поручению президента России работах по созданию Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Как подчеркнул министр обороны, "реализация данного проекта направлена на повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований".

Предусматривается, что в технополисе будут работать молодые ученые, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах.

Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК.

Это позволит не только создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения.

Перейдя к тематической части совещания, министр обороны вынес на обсуждение четыре вопроса.

Сначала был рассмотрен ход работ по повышению исправности самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Сергей Шойгу отметил, что в настоящее время компания "Туполев" и предприятия кооперации планово решают данную задачу в соответствии с заключенными государственными контрактами. Главное теперь – сохранить набранные темпы, не снижая качества работ.

Следующие два вопроса повестки дня касались реализации заданий Гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорацией и публичным акционерным обществом "Звезда" в части поставок кораблей и судовых двигателей.

Министр обороны напомнил, что одним из приоритетов российской военной политики является укрепление мощи Военно-морского флота.

С этой целью ежегодно в его состав вводятся современные корабли и суда, ремонтируются и модернизируются имеющиеся.

Основным исполнителем работ является Объединенная судостроительная корпорация.

В текущем году компания передала Тихоокеанскому флоту новый корвет "Совершенный", завершила государственные испытания фрегата "Адмирал Макаров" и ремонт атомной подводной лодки Северного флота "Орел", провела сервисное обслуживание кораблей и судов, участвовавших в Главном военно-морском параде и учении "Запад-2017".

Поставкой, ремонтом и сервисным обслуживанием судовых двигателей в интересах Военно-морского флота занимается публичное акционерное общество "Звезда".

Отдельно министр обороны остановился на таком важном вопросе, как своевременное обеспечение военнослужащих денежным довольствием, отметив, что все, что с ним связано, поставлено на еженедельный контроль Национальным центром управления обороной страны.

В ходе совещания руководители органов военного управления получили от министра обороны оперативные задачи по линии своей ответственности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.