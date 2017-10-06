Завершена специальная экспедиция по испытанию современной и перспективной военной автомобильной техники на юге России



Первая опытно-промышленная партия защищенных автомобилей "Тайфун-У", изготовленных на ОАО "Автомобильный завод "Урал". Миасс, январь 2014 года.

Источник: uralaz.ru / www.vestnik-rm.ru Первая опытно-промышленная партия защищенных автомобилей "Тайфун-У", изготовленных на ОАО "Автомобильный завод "Урал". Миасс, январь 2014 года.Источник: uralaz.ru / www.vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 6 октября. После завершения специальной экспедиции по испытанию современной и перспективной военной автомобильной техники на юге России, колонна техники и личный состав 6 октября вернулась в г.Бронницы (Московская область).

Специалисты Главного автобронетанкового управления провели определительные испытания в условиях повышенной запыленности и горной местности. После возвращения все результаты экспедиции будут обобщены и проанализированы для принятия дальнейших решений по тем или иным образцам. Самый главный предварительный итог экспедиции: результаты испытаний показали правильность выбранного направления развития военной автомобильной техники для применения, в том числе, в экстремальных условиях пустыни и высокогорья.

Испытания прошли автомобили Урал-63096 "Тайфун-У", КАМАЗ-4386 "Тайфун-ВДВ", КАМАЗ-53949 "Тайфун-К", "Астейс-70201" (4х4), грузовики повышенной проходимости Урал-63706-0120 "Торнадо-У", Урал-4320 "Некст", Урал-6361, КАМАЗ-53501, КАМАЗ-6560, колесная дорожная машина КДБМ, специальное колесное шасси БАЗ-69092-021 и БАЗ-6909-015, новые автомобили семейства УАЗ.

В ходе экспедиции проведены лабораторные и лабораторно-дорожные работы в соответствии с программой испытаний, определены возможности движения образцов в колонне в условиях запыленности и показатели опорной проходимости при движении по сухому сыпучему песку, температурный режим работы агрегатов и систем при совершении безостановочного марша.

Также в ходе экспедиции определены средние скорости движения, эксплуатационные расходы топлива и моторного масла при работе двигателя на основном виде топлива, оценена безотказность техники, проверены доработки образцов по результатам выявленных ранее замечаний при проведении испытаний и многое другое.

При подъеме техники на Эльбрус определены температурные режимы работы агрегатов при подъеме на высоту свыше 3000 м, и проверена надежность пуска холодного и горячего двигателя на основном топливе на высоте до 4000 м.

Кроме техники, специалистами Военно-медицинской академии им.Кирова проведены исследования функционального состояния участников экспедиции на промежуточных этапах, чтобы сравнить их состояние до начала марша, на протяжении всей экспедиции и по ее завершению.

Хорошие результаты показал автомобиль "Торнадо" – это семейство автомобилей многоцелевого назначения будущего и шаг вперед в развитии военного автомобилестроения. Это будут не только грузовые автомобили, но и платформы для монтажа вооружения, специальной техники, то есть "Торнадо" займет полную нишу автомобилей многоцелевого назначения, грузоподъемностью от 6 до 30 тонн. Они могут производиться в модульном исполнении, иметь колесную формулу 4х4, 6х6, 8х8, есть предложения проработать колесную формулу 10х10, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.