ОДК готовится к серийному выпуску модернизированных двигателей НК-32 в интересах Минобороны РФ



Основные характеристики двигателя Степень двухконтурности 1,45 Масса двигателя(сухого), кг 3650 Габаритные размеры: - длина,мм 7453 - максимальный диаметр, мм 1700.

Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/ Основные характеристики двигателя Степень двухконтурности 1,45 Масса двигателя(сухого), кг 3650 Габаритные размеры: - длина,мм 7453 - максимальный диаметр, мм 1700.Источник: http://www.kuznetsov-motors.ru/

Самарское ПАО "Кузнецов" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию) приступило к стендовым испытаниям двигателей НК-32 серии 02, предназначенных для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2. После завершения этапов квалификационных испытаний новый двигатель будет запущен в серийное производство.

От предшественника новый НК-32 отличают более широкие ресурсные возможности и повышенная экономичность, которой удалось достичь за счёт модернизации ряда узлов. Как отмечают в ОДК, благодаря обновлённому двигателю Ту-160М2, производство которого планируется развернуть в России, получит более расширенные возможности, в том числе увеличенную дальность полёта.

На встрече с журналистами заместитель генерального директора АО "ОДК" - управляющий директор ПАО "Кузнецов" Сергей Павлинич напомнил, что последние 23 года завод не занимался серийным выпуском НК-32 и осуществлял только ремонт двигателей первой серии. "Время это кончилось, пошёл "приход" с ресурсом, который превышает допустимость дальнейшего ремонта изделия. И сейчас рубеж: мы должны с какого-то периода времени, а как раз сегодня такое время наступило, начать делать новые детали в полном объёме, собирать двигатели и выпускать их уже как новое изделие, - рассказал он. - Это для завода сегодня принципиально новая задача. Этот период надо сейчас пережить, освоить новый двигатель и запустить его в производство".

С.Павлинич также подчеркнул, что перед самарским предприятием не стояла задача по созданию принципиально нового двигателя. "Здесь мы должны воссоздать то, что сделано до нас ещё Николаем Дмитриевичем Кузнецовым под те параметры, которые он (двигатель первой серии - "АвиаПорт") обеспечивал", - пояснил он.

Отметим, что в сентябре текущего года реконструированный авиационный стенд №1 ПАО "Кузнецов" прошёл аттестацию под модернизированные двигатели НК-32. В частности, акт об аттестации стенда дал право на осуществление предъявительских, приёмо-сдаточных и квалификационных испытаний НК-32 серий 01 и 02 в интересах Министерства обороны РФ.

В пресс-службе ОДК напомнили, что реконструкция стенда проводилась в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы". В рамках работ по модернизации стенда № 1 осуществлена полная реконструкция пультового стенда и испытательного бокса, а также административно-бытового корпуса. Кроме того, в ходе реконструкции проведена замена инженерных сетей и стендовых систем: топливной, воздушной, маслосистемы, системы загрузки генераторов и автоматизированных систем управления технологическими процессами, осуществлён монтаж новой шахты выхлопа и шахты забора воздуха. Также в корпорации добавили, что за счёт собственных средств самарского завода реконструирован авиационный испытательный стенд №9.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день проводится реконструкция ещё трёх корпусов ПАО "Кузнецов". В одном из них впоследствии будет размещено производство деталей с зубчатым зацеплением для НК-32 серии 02. Также ведутся работы в корпусе металлургического и механообрабатывающего производства.

Справка

АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех) - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.

ПАО "Кузнецов" (г. Самара, входит в ОДК) осуществляет проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации газотурбинных авиационных двигателей, жидкостных ракетных двигателей, ГТУ для наземного использования в газовой отрасли и энергетике. Предприятие является производителем двигателей для ракет-носителей типа "Союз" и самолётов дальней авиации ВКС РФ. В 2017 году, 6 октября, ПАО "Кузнецов" исполнилось 105 лет.

Мария Ситкина