Представитель при ООН: КНДР не станет обсуждать свою ядерную программу из-за политики США
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Северокорейские солдаты смотрят в сторону своего лидера Ким Чен Ына.
Источник: AP Photo, Wong Maye-E, File
Дипломат заявил, что "ядерная проблема Корейского полуострова возникла по вине США, и вся ответственность за это ложится на Вашингтон"
ПХЕНЬЯН, 8 октября. /ТАСС/. Пхеньян "не откажется от мер по укреплению национального ядерного потенциала". Об этом, как сообщила в воскресенье центральная газета КНДР "Нодон синмун", заявил представитель страны при ООН на заседании первого комитета в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Пхеньян "не будет обсуждать ракетно-ядерную программу страны за столом переговоров до тех пор, пока Соединенные Штаты полностью не откажутся от враждебной политики в отношении КНДР и угроз в ее адрес", подчеркнул он. По словам дипломата, "ядерная проблема Корейского полуострова возникла по вине США, и вся ответственность за это ложится на Вашингтон".
Он также сказал, что КНДР не присоединилась к конвенции о полном запрете ядерного оружия, одобренной коалицией неправительственных организаций более чем из 100 стран, "из-за позиции США, которые продолжают шантажировать народную республику и угрожать ей".
"КНДР разработала водородную бомбу и межконтинентальную баллистическую ракету в рамках законных мер по укреплению обороноспособности страны на фоне агрессивной политики США", - сообщил представитель при ООН.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы и американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над японской территорией, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки.
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08.10.2017
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