Иран повышает точность своих баллистических ракет, заявил Зариф
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Баллистическая ракета Khorramshahr.
Источник: Аккаунт министерства обороны Ирана в сети Facebook
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Тегеран проводит испытания баллистических ракет, чтобы улучшить их точность, а не ядерного оружия, которому она не нужна, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Зариф дал интервью американскому журналу Newsweek, в ходе которого заявил, что баллистические ракеты предназначены для обороны страны и не приспособлены для ядерного оружия.
"Мы продолжаем тестировать их (ракеты), потому что хотим улучшить их точность. Если ракета спроектирована под ядерное оружие, точность не нужна", - сообщил глава иранского МИД, отметив, что ракеты предназначены для размещения на них неядерных боеголовок.
Тегеран после соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет как в этом, так и в прошлом году, а в конце сентября во время военного парада представил новую баллистическую ракету под названием "Хорремшахр".
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07.10.2017
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