Иран повышает точность своих баллистических ракет, заявил Зариф



Баллистическая ракета Khorramshahr.

Источник: Аккаунт министерства обороны Ирана в сети Facebook Баллистическая ракета Khorramshahr.Источник: Аккаунт министерства обороны Ирана в сети Facebook

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Тегеран проводит испытания баллистических ракет, чтобы улучшить их точность, а не ядерного оружия, которому она не нужна, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф дал интервью американскому журналу Newsweek, в ходе которого заявил, что баллистические ракеты предназначены для обороны страны и не приспособлены для ядерного оружия.

"Мы продолжаем тестировать их (ракеты), потому что хотим улучшить их точность. Если ракета спроектирована под ядерное оружие, точность не нужна", - сообщил глава иранского МИД, отметив, что ракеты предназначены для размещения на них неядерных боеголовок.

Тегеран после соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет как в этом, так и в прошлом году, а в конце сентября во время военного парада представил новую баллистическую ракету под названием "Хорремшахр".