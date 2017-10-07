Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МиГ-31 уничтожили вертолеты "противника" на учениях под Астраханью

09.10.2017 РИА Новости 184 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель МиГ-31. Архивное фото
Истребитель МиГ-31. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали уничтожение вертолетов и беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали уничтожение вертолетов и беспилотных летательных аппаратов "противника" на различных высотах, используя управляемые ракеты Р-73 типа "воздух - воздух". Для имитации воздушных целей были задействованы малогабаритные парашютные мишени М-6", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в общей сложности с аэродрома "Приволжский" было выполнено 22 самолетавылета, было израсходовано 23 ракеты. Кроме того, средства объективного контроля зафиксировали уничтожение всех целей.

К маневрам были привлечены экипажи МиГ-31 истребительных авиационных полков 14 армии ВВС и ПВО, дислоцированных в Красноярском и Пермском краях.
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы