МиГ-31 уничтожили вертолеты "противника" на учениях под Астраханью
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Истребитель МиГ-31. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали уничтожение вертолетов и беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали уничтожение вертолетов и беспилотных летательных аппаратов "противника" на различных высотах, используя управляемые ракеты Р-73 типа "воздух - воздух". Для имитации воздушных целей были задействованы малогабаритные парашютные мишени М-6", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в общей сложности с аэродрома "Приволжский" было выполнено 22 самолетавылета, было израсходовано 23 ракеты. Кроме того, средства объективного контроля зафиксировали уничтожение всех целей.
К маневрам были привлечены экипажи МиГ-31 истребительных авиационных полков 14 армии ВВС и ПВО, дислоцированных в Красноярском и Пермском краях.
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07.10.2017
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