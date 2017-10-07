МиГ-31 уничтожили вертолеты "противника" на учениях под Астраханью



Истребитель МиГ-31. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Истребитель МиГ-31. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали уничтожение вертолетов и беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 отработали уничтожение вертолетов и беспилотных летательных аппаратов "противника" на различных высотах, используя управляемые ракеты Р-73 типа "воздух - воздух". Для имитации воздушных целей были задействованы малогабаритные парашютные мишени М-6", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в общей сложности с аэродрома "Приволжский" было выполнено 22 самолетавылета, было израсходовано 23 ракеты. Кроме того, средства объективного контроля зафиксировали уничтожение всех целей.

К маневрам были привлечены экипажи МиГ-31 истребительных авиационных полков 14 армии ВВС и ПВО, дислоцированных в Красноярском и Пермском краях.