Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ

09.10.2017 ТАСС 210 0
0
Понравилась новость?
 0
Боевики "Исламского государства"
Боевики "Исламского государства" стреляют из зенитного орудия в городе Хассакех на северо-востоке Сирии.
Источник: © AP Photo, militant photo via AP, File

Представитель оборонного ведомства Эрик Пэхон заявил, что террористы, даже если они потеряют большую часть занимаемой территории, будут и дальше совершать диверсии

ВАШИНГТОН, 7 октября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Министерство обороны США не считает, что действия правительственной армии президента Сирии Башара Асада при поддержке ВКС России приведут к полному уничтожению группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать высказывания официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова по ситуации в Сирии.

В частности, Конашенков заявил о том, что американская военная база в сирийском Эт-Танфе превратилась в "черную дыру", откуда совершают вылазки боевики ИГ, и что со вступлением в борьбу с ИГ российских ВКС подконтрольная "халифату" территория сократилась до менее 10%, "причем на освобожденной от ИГ территории Сирии нет никаких следов американского присутствия".

"Эти заявления не соответствуют действительности, - утверждал Пэхон. - Усилия авторитарного режима [Асада], России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), даже если они смогут временно занять некоторую территорию. Становление ИГИЛ частично было вызвано репрессивными мерами, к которым прибегал режим, и ИГИЛ, скорее всего, будет и дальше прибегать к опасным диверсионным действиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой территории".

По словам Пэхона, американские войска находятся на территории Сирии, поскольку "ведут борьбу с терроризмом, и будут продолжать оказывать помощь силам партнеров до тех пор, пока ИГИЛ остается угрозой". "Наши партнеры при поддержке коалиции наносят поражение ИГИЛ, и их усилия по организации на местах эффективных и репрезентативных органов управления и сил безопасности создают условия, предотвращающие возрождение ИГИЛ, - указал он. - При этом сирийский режим, поддерживаемый РФ, не продемонстрировал долговременного успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ и создании там условий, необходимых для предотвращения возвращения туда террористов".

Пэхон также выразил мнение Пентагона, что "сирийские и российские усилия при продвижении на восток сосредоточены главным образом на том, чтобы взять под свой контроль территорию, ключевые объекты инфраструктуры и ресурсы".

В своем заявлении Конашенков напомнил, что после двух лет борьбы с ИГ международной коалиции и США к 30 сентября 2015 года около 90% территории Сирии находилось под прямым или косвенным контролем террористов. "Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии", - заметил представитель Минобороны РФ.
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
Конашенков Игорь

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы