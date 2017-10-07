Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Посол РФ в США: работа в космосе может стать примером выстраивания отношений двух стран

09.10.2017 ТАСС 161 0
0
Понравилась новость?
 0
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник
Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Анатолий Антонов подчеркнул, что российские космонавты и американские астронавты не просто вместе занимаются исследованиями, а "рискуют своими жизнями, полагаются друг на друга"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Совместная и подчас самоотверженная работа членов экипажа Международной космической станции (МКС), а также другие примеры сотрудничества в космосе могут послужить моделью для налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Об этом в пятницу заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он напомнил об исторической стыковке "Союз - Аполлон", о полетах американских шаттлов к станции "Мир". По словам посла, сегодня российские космонавты и американские астронавты вместе занимаются исследованиями, "рискуют своими жизнями, полагаются друг на друга".

"Это та модель, которую нам нужно использовать при выстраивании серьезных и позитивных долгосрочных отношений между нашими странами", - отметил дипломат.

Премьерный показ новой российской космической драмы "Салют-7" состоялся в киноклубе посольства РФ в США. Среди приглашенных на премьеру были соотечественники, изучающие русский язык молодые американцы, студенты Кармеловского института русской истории и культуры.

В основу сюжета фильма лег реальный инцидент из советской истории освоения космоса. В 1985 году автоматическая станция "Салют-7" перестала отвечать на команды с Земли. Ее падение могло привести к большим человеческим жертвам. В связи с этим для спасения станции послали на орбиту двух космонавтов.

Перед началом фильма в фойе гостям был презентован международный арт-проект "Скафандр". Его развитием в России занимается общественное движение "Юнити" при поддержке "Роскосмоса" и NASA. Авторы проекта хотели привлечь внимание мировой общественности к проблеме онкологических заболеваний. Для этого дети, больные раком, разрисовали несколько настоящих космических скафандров, один из которых вскоре будет доставлен на Международную космическую станцию и окажется в открытом космосе.
07.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Земля
МКС
Салют ОрС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы