Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Таиланде
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БПК «Адмирал Пантелеев».
Источник: nashflot.ru
По данным организаторов, в мероприятии участвуют около 40 кораблей из более чем 15 стран
БАНГКОК, 6 октября. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России примут участие в военно-морском параде, который пройдет в Таиланде 19 ноября в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в пятницу сообщило посольство РФ в Бангкоке.
Парад смогут наблюдать жители и гости курортной Паттайи, в окрестностях которой с 14 ноября пройдут различные праздничные мероприятия под патронатом королевских ВМС. "Завершится праздник 19 ноября грандиозным военно-морским парадом на рейде Паттайи, в котором планируется участие отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и вспомогательного судна "Борис Бутома", - сообщили в российской дипмиссии.
По данным организаторов, участие в параде примут около 40 кораблей из стран АСЕАН, а также Австралии, Бангладеш, Индии, Республики Корея, Японии и других стран. Смотр объединит около 10 тыс. моряков.
АСЕАН была создана 8 августа 1967 года в Бангкоке. В состав организации входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия является партнером по диалогу с АСЕАН с 1996 года.
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06.10.2017
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