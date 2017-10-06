Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Таиланде

09.10.2017 ТАСС 211 0
0
Понравилась новость?
 0
БПК «Адмирал Пантелеев»
БПК «Адмирал Пантелеев».
Источник: nashflot.ru

По данным организаторов, в мероприятии участвуют около 40 кораблей из более чем 15 стран

БАНГКОК, 6 октября. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России примут участие в военно-морском параде, который пройдет в Таиланде 19 ноября в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в пятницу сообщило посольство РФ в Бангкоке.

Парад смогут наблюдать жители и гости курортной Паттайи, в окрестностях которой с 14 ноября пройдут различные праздничные мероприятия под патронатом королевских ВМС. "Завершится праздник 19 ноября грандиозным военно-морским парадом на рейде Паттайи, в котором планируется участие отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и вспомогательного судна "Борис Бутома", - сообщили в российской дипмиссии.

По данным организаторов, участие в параде примут около 40 кораблей из стран АСЕАН, а также Австралии, Бангладеш, Индии, Республики Корея, Японии и других стран. Смотр объединит около 10 тыс. моряков.

АСЕАН была создана 8 августа 1967 года в Бангкоке. В состав организации входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия является партнером по диалогу с АСЕАН с 1996 года.
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бангладеш
Бруней
Вьетнам
Индия
Индонезия
Камбоджа
Лаос
Малайзия
Мьянма
Россия
Сингапуp
Таиланд
Филиппины
Южная Корея
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
Проекты
пр. 1155
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 22:21
  • 5535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 22:10
  • 12
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 09.10 22:00
  • 22
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 09.10 21:50
  • 3871
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.10 21:16
  • 3
Пшик!
  • 09.10 21:02
  • 2
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" буксируется на Черное море
  • 09.10 20:59
  • 2
Пентагон перестали устраивать имеющиеся на вооружении "Хамви"
  • 09.10 20:44
  • 3
Работа над двигателем для ПАК ДА продолжается - разработчик
  • 09.10 20:22
  • 7
Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
  • 09.10 20:16
  • 28
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 09.10 19:58
  • 19
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 09.10 19:51
  • 1
Минобороны приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра"
  • 09.10 19:20
  • 1
Американцы испытали ракетный "Страйкер"
  • 09.10 19:10
  • 1
Боевые платформы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг" проходят эксплуатацию в испытательных центрах Минобороны России
  • 09.10 18:52
  • 1
Пушков прокомментировал сделку США и Саудовской Аравии по системе ПРО
другие обсуждаемые темы