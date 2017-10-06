Опасения Запада об учениях "Запад-2017" не оправдались, заявил Шойгу



Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время селекторного совещания министра обороны с руководящим составом Вооруженных Сил. 6 октября 2017.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время селекторного совещания министра обороны с руководящим составом Вооруженных Сил. 6 октября 2017.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Опасения западных СМИ об агрессивном характере учений "Запад-2017" не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

"Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учения. Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий",- заявил Шойгу.

"Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер",- подчеркнул министр.

Он отметил, что подготовка к совместным стратегическим российско-белорусским учениям проходила в условиях "беспрецедентного информационного давления".

"Практические действия подразделений были направлены на локализацию террористической угрозы, борьбу с бандформированиями и диверсионными группами, охрану и оборону важных объектов", - сказал глава Минобороны.

Он добавил, что учения "Запад-2017", которые состоялись на территории Белоруссии и России с 14 до 20 сентября, были проведены в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года.