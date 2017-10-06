Опасения Запада об учениях "Запад-2017" не оправдались, заявил Шойгу
|
|
Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время селекторного совещания министра обороны с руководящим составом Вооруженных Сил. 6 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Опасения западных СМИ об агрессивном характере учений "Запад-2017" не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу.
"Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учения. Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий",- заявил Шойгу.
"Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер",- подчеркнул министр.
Он отметил, что подготовка к совместным стратегическим российско-белорусским учениям проходила в условиях "беспрецедентного информационного давления".
"Практические действия подразделений были направлены на локализацию террористической угрозы, борьбу с бандформированиями и диверсионными группами, охрану и оборону важных объектов", - сказал глава Минобороны.
Он добавил, что учения "Запад-2017", которые состоялись на территории Белоруссии и России с 14 до 20 сентября, были проведены в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года.
|
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.10.2017 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
09.10.2017 Шойгу поручил распространить опыт по приему девушек в летное училище на все военные вузы
09.10.2017 ОСК завершила испытания фрегата "Адмирал Макаров и ремонт АПЛ "Орел"
04.10.2017 Российско-белорусские учения "Запад-2017": Оправдались ли опасения соседних государств? (EurasiaNet, США)
26.09.2017 "Запад" нам поможет
25.09.2017 "Запад-2017": Рухнет ли режим недоверия
21.09.2017 Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
21.09.2017 "Провокация или чья-то глупость"