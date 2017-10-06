Расчеты С-300 на учениях в Хабаровске сбили бомбардировщики "противника"
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Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 Восточного военного округа на учениях в Хабаровском крае провели электронные пуски ракет, "уничтожив" группу бомбардировщиков условного неприятеля, сообщает пресс-служба округа в пятницу.
"Учения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника состоялись в Хабаровском каре. Расчеты С-300 обнаруживали, идентифицировали и сопровождали воздушные цели "неприятеля". Кроме того, они провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что роль воздушного противника исполнили истребители-бомбардировщики Су-34 из авиачасти в Хабаровском крае.
По данным ВВО, в прошлом месяце расчеты ЗРС С-300 выполнили около 10 боевых пусков на специализированном полигоне "Телемба" в республике Бурятия в рамках тактического учения с зенитно-ракетными частями ПВО Восточного военного округа. Все цели были уничтожены на оценку "отлично".
Расчеты ЗРС С-300 в Хабаровском крае несут постоянное боевое дежурство по защите рубежей России.
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06.10.2017
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