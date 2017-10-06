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Расчеты С-300 на учениях в Хабаровске сбили бомбардировщики "противника"

09.10.2017 РИА Новости 158 0
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Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 Восточного военного округа на учениях в Хабаровском крае провели электронные пуски ракет, "уничтожив" группу бомбардировщиков условного неприятеля, сообщает пресс-служба округа в пятницу.

"Учения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника состоялись в Хабаровском каре. Расчеты С-300 обнаруживали, идентифицировали и сопровождали воздушные цели "неприятеля". Кроме того, они провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что роль воздушного противника исполнили истребители-бомбардировщики Су-34 из авиачасти в Хабаровском крае.

По данным ВВО, в прошлом месяце расчеты ЗРС С-300 выполнили около 10 боевых пусков на специализированном полигоне "Телемба" в республике Бурятия в рамках тактического учения с зенитно-ракетными частями ПВО Восточного военного округа. Все цели были уничтожены на оценку "отлично".

Расчеты ЗРС С-300 в Хабаровском крае несут постоянное боевое дежурство по защите рубежей России.
06.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
Продукция
С-300
Су-34
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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