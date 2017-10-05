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В Пентагоне призывают Россию к открытости при проведении учений

09.10.2017 ТАСС 321 0
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Учения Южного военного округа
Учения мотострелковых подразделений Южного военного округа.
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАCC

Так официальный представитель минобороны США ответила на просьбу журналистов оценить прошедшие российско-белорусские учения "Запад-2017"

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США хотело бы, чтобы Россия максимально открыто проводила военные учения. Об этом в среду на брифинге для журналистов заявила официальный представитель ведомства Дана Уайт.

Ей был задан вопрос насчет оценки Пентагона прошедших российско-белорусских учений "Запад-2017".

"Обеспокоенность насчет учений та же, что и всегда. Россия действует не настолько открыто, насколько мы бы хотели... Мы бы хотели попросить Россию быть транспарентной настолько, насколько это возможно, в том, что касается всех ее учений", - сказала Уайт.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них были задействованы до 12,7 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из стран НАТО.
05.10.2017
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принадлежат ТАСС
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Военные учения

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