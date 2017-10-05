NASA через два года получит транспортную систему для исследований Луны



Двигатель RS-25 ракеты SLS перед испытаниями.

Источник: NASA Двигатель RS-25 ракеты SLS перед испытаниями.Источник: NASA

Глава Orbital ATK сообщил, что при финподдержке администрации США система сможет в ближайшие пять лет осуществить несколько полетов к естественному спутнику Земли

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. NASA в ближайшие два года испытает и осуществит запуск транспортной системы SLS-Orion, предназначенной для исследований глубокого космоса. Об этом заявил в четверг глава корпорации Orbital ATK Дэвид Томсон на заседании Национального космического совета в Шантильи (штат Вирджиния). Трансляция заседания шла по телеканалу NASA.

"Эта система даст нам возможность доставить астронавтов в окрестности Луны, изучить поверхность Луны и испытать технологии, необходимые для будущих экспедиций к Марсу, - отметил он. - При финансовой поддержке со стороны администрации США система SLS-Orion сможет осуществить в ближайшие пять лет несколько полетов к Луне". В ходе этих полетов, по его словам, можно было бы разместить первые элементы лунной орбитальной станции.

Предполагается, что первый испытательный непилотируемый полет корабль Orion совершит вокруг Луны в 2019 году. Первый же пилотируемый полет намечен ориентировочно на 2021 год. NASA рассчитывает, что примерно в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс. Корабль должна выводить в космос тяжелая ракета-носитель Space Launch System, которую конструирует корпорация Boeing.

Национальный космический совет воссоздан после более чем 20-летнего перерыва по решению президента США Дональда Трампа и обязан представить рекомендации по обеспечению лидирующих позиций США в космосе.