В Саратовскую область прибыли новые ЗРПК «Панцирь-С1»



Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Расчеты соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа вернулись к месту постоянной дислокации в Саратовскую область с партией новых зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», которые получили по Гособоронзаказу в Астраханской области.

Новая техника была передана зенитчикам в середине сентября на полигоне Ашулук. Там же военнослужащие успели оценить возможности всех видов оружия, состоящие на вооружении комплекса. Были проведены боевые одиночные, групповые и массированные стрельбы в дневное и ночное время по маневрирующим мишеням, которые обозначали крылатые ракеты и авиацию противника.

Планируется, что новые ЗПРК «Панцирь-С1» к концу этого года встанут на боевое дежурство.