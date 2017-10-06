В Саратовскую область прибыли новые ЗРПК «Панцирь-С1»
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
Расчеты соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа вернулись к месту постоянной дислокации в Саратовскую область с партией новых зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», которые получили по Гособоронзаказу в Астраханской области.
Новая техника была передана зенитчикам в середине сентября на полигоне Ашулук. Там же военнослужащие успели оценить возможности всех видов оружия, состоящие на вооружении комплекса. Были проведены боевые одиночные, групповые и массированные стрельбы в дневное и ночное время по маневрирующим мишеням, которые обозначали крылатые ракеты и авиацию противника.
Планируется, что новые ЗПРК «Панцирь-С1» к концу этого года встанут на боевое дежурство.
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06.10.2017
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