Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Саратовскую область прибыли новые ЗРПК «Панцирь-С1»

06.10.2017 Центральный военный округ 349 0
0
Понравилась новость?
 +1
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Расчеты соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа вернулись к месту постоянной дислокации в Саратовскую область с партией новых зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», которые получили по Гособоронзаказу в Астраханской области.


Новая техника была передана зенитчикам в середине сентября на полигоне Ашулук. Там же военнослужащие успели оценить возможности всех видов оружия, состоящие на вооружении комплекса. Были проведены боевые одиночные, групповые и массированные стрельбы в дневное и ночное время по маневрирующим мишеням, которые обозначали крылатые ракеты и авиацию противника.


Планируется, что новые ЗПРК «Панцирь-С1» к концу этого года встанут на боевое дежурство.
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:15
  • 2
Российские подлодки ударили ракетами по объектам боевиков ИГ* в Сирии
  • 07.10 06:56
  • 16
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 07.10 06:23
  • 3859
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.10 05:45
  • 2
Иван Косенков: пока космонавтика - способ потратить, а не заработать деньги
  • 07.10 05:14
  • 14
Кудрин оценил ущерб России от роста расходов на оборону
  • 07.10 02:25
  • 8
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
  • 07.10 01:06
  • 25
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 06.10 21:12
  • 87
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 06.10 20:51
  • 5529
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.10 20:41
  • 2
Ядерный удар КНДР по Сеулу и Токио унесет 2 млн жизней - эксперты
  • 06.10 19:59
  • 1
Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» заступили на боевое дежурство в Пензенской области
  • 06.10 18:40
  • 7
В самолете МС-21 все больше российского
  • 06.10 18:23
  • 1
WAC-47: первый "американский" автомат украинской армии
  • 06.10 17:24
  • 1
Новый мощный вертолетный турбовальный двигатель Safran Aneto
  • 06.10 16:41
  • 7
Под командованием генсека
другие обсуждаемые темы