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Аэропорт «Бегишево» подвёл итоги сентября

06.10.2017 ПАО "КАМАЗ" 195 0
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Бегишево
Международный аэропорт "Бегишево".
Источник: http://absolut-nk.com/

Аэропорт «Бегишево», дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех), в сентябре 2017 г. обслужил 53 710 человек, на 64% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а всего с начала года клиентом аэропорта стал 441 781 пассажир.


Среди авиакомпаний лидерами по объёму перевозок в Бегишево в сентябре стали «Аэрофлот», «Сибирь» и «Северный Ветер». В сумме они обслужили 59% от общего пассажиропотока аэропорта за указанный период. На результаты сентября повлияла по-прежнему 100% загрузка чартерных рейсов в Турцию (авиакомпании Nordwind и Azur Air), открытие дополнительных рейсов в Москву (Nordwind), а также высокий, несмотря на рейсы в Турцию, пассажиропоток на курорты России. Кроме того, с 25 сентября из Бегишево в Москву вновь стартовали рейсы лоукостера «Победа».


2016 год аэропорт «Бегишево» завершил с показателем в 380 997 перевезённых пассажиров. По итогам 2017 года аэропорт планировал добиться увеличения пассажиропотока, как на внутренних, так и на международных направлениях, и достичь показателя в 416 000 перевезённых пассажиров. Однако этот показатель был превзойдён уже в сентябре. В итоге, в середине ноября международный аэропорт «Бегишево» готовится к торжественной встрече юбилейного 500-тысячного пассажира, а цель на конец года – 520 000 человек.
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Турция
Компании
КАМАЗ

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