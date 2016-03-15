О необходимых мерах по повышению экономической эффективности предприятий ОПК



Оборонно-промышленный комплекс России.

Источник: http://www.myshared.ru/ Оборонно-промышленный комплекс России.Источник: http://www.myshared.ru/

Оборонно-промышленный комплекс России обеспечивает не только экономический вклад в развитие страны, но и способствует укреплению научно-технологического и кадрового потенциала, является основой безопасности страны. В условиях дефицита федерального бюджета и предполагаемого сокращения объема гособоронзаказа в среднесрочной перспективе выстроенная сегодня модель работы ОПК не только не позволяет стимулировать повышение экономической эффективности оборонных предприятий, а, наоборот, приводит к росту издержек.

По нашим оценкам, затраты предприятий можно существенно снизить без ущерба для качества производимой продукции, ее количества и сроков изготовления. В данной статье мы покажем, почему проводимая сегодня федеральным центром политика сокращения издержек и инновационного развития предприятий ОПК не приводит к каким-либо значимым структурным изменениям. Нами предложены меры, реализация которых на уровне предприятий, позволит достичь заметного сокращения издержек предприятий ОПК без существенных изменений в системе гособоронзаказа.

Введение

Проблеме экономической эффективности предприятий оборонно-промышленного комплекса сегодня уделяется существенно меньше внимания, чем, например, проблеме качества выпускаемой продукции или сроков ее изготовления. По нашему убеждению, решение задачи снижения удельных затрат предприятий ОПК должно выйти на один уровень с решением вышеуказанных задач, иначе полное выполнения гособоронзаказа в плановые сроки будет с каждым годом обходиться государству всё большей ценой. В условиях дефицита федерального бюджета и сокращения объема гособоронзаказа в среднесрочной перспективе растущие издержки предприятий (вследствие неэффективности их работы) могут привести к снижению натуральных объемов закупок техники и вооружений, их модернизации. На сегодняшний день предприятия ОПК не заинтересованы снижать удельный уровень затрат, так как существующая «плановая система» государственного оборонного поощряет неэффективность работы предприятий.

Более того, используемые сегодня подходы по оценке эффективности работы ОПК не позволяют увидеть полной картины происходящего. Например, используемые показатели производительности труда не свидетельствуют о повышении эффективности, а скорее наоборот, их рост говорит о происходящих процессах деградации в ОПК [1]. Другие используемые показатели с экономической точки зрения не представляют никакого интереса, например, показатели инновационного развития и пр., так как измеряют не то, что подразумевают аналитики и политики, которые их используют.

В основе экономики предприятий ОПК лежит модель, согласно которой выручка предприятий зависит от их издержек. В такой ситуации, чем выше издержки, тем выше выручка и прибыль предприятий [2]. Отсутствие стимулов к развитию приводит к нескольким существенным структурным проблемам, которые необходимо решать:

опережающий рост издержек по отношению к росту выручки;

низкая компетентность кадров, нехватка инженеров, конструкторов и пр.;

высокая доля бракованной промежуточной продукции, что существенно повышает издержки предприятий;

принимаемые управленческие решения на уровне предприятий зачастую не имеют каких-либо обоснований;

на предприятиях не проводится взвешенной политики инновационного развития;

деятельность предприятий не характеризуется какой-либо прозрачностью и открытостью;

недиверсифицированность номенклатуры выпускаемой продукции.

Цель данной статьи – разработка набора конкретных мероприятий, которые должны быть включены в различные программы развития предприятий ОПК, реализуемые в рамках политики Минпромторга России и Минэкономразвития России в части:

повышения качества производимой продукции;

снижения издержек и повышения результативности деятельности;

инновационного развития.

При этом под экономической эффективностью предприятий ОПК в данной статье понимается использование такой комбинации факторов производства и промежуточных продуктов, при которой невозможно обеспечить снижение общих издержек предприятия, не сократив объем выпуска и не снизив его качество (данное определение полностью соответствует определению эффективности В. Парето, согласно которому распределение ресурсов через механизм экономической системы называется эффективным, если не существует другого допустимого распределения, при котором все экономические агенты улучшили бы свое положение [3]).

I. Причины нерезультативности государственной политики

В России принимается множество мер по повышению экономической эффективности предприятий ОПК, большинство из которых сосредоточены на совершенствовании существующей модели государственного оборонного заказа, реализации программ повышения операционной эффективности предприятий ОПК и др. Но есть существенные проблемы, которые не позволяют значимо повысить экономическую эффективность сектора ОПК.

Во-первых, на сегодняшний день остро стоит вопрос 100% выполнения гособоронзаказа и обеспечения необходимого качества производимой продукции, поэтому во многих случаях экономическая эффективность отходит на второй план. Главная задача, которая ставится перед сектором ОПК, – выпуск необходимого количества продукции (модернизации техники), заданного качества в рамках плановых периодов.

Во-вторых, сама система гособоронзаказа не стимулирует предприятия снижать удельные издержки. Цена закупаемой продукции и услуг рассчитывается на основе издержек предприятий (практически во всех случаях) [4]. При этом в цену включается и неэффективная часть затрат предприятий, которая может возникать из-за неоптимальности организационной структуры, высокой доли брака промежуточной продукции, непрозрачных закупок и пр.

В-третьих, существует проблема организации деятельности на основе интегрированных структур, в состав которых входят основные исполнители государственного оборонного заказа. Модель работы интегрированных структур, несмотря на ряд ее положительных характеристик, не позволяет учитывать индивидуальность проблем на предприятиях ОПК. Программы повышения эффективности работы предприятий пишутся под «копирку», без учета особенностей работы предприятий и их реальных потребностей, так как интегрированные структуры присылают четкие рекомендации по написанию таких документов, которые ориентированы на «широкий» круг предприятий. Понять, почему используется такой подход, очень просто: система стимулирования работников предприятий не предполагает зависимость от результата их деятельности - большинство сотрудников предприятий не заинтересовано в возложении на себя дополнительных обязательств без какой-либо мотивации или поручения вышестоящего руководства.

Именно поэтому, с одной стороны, если интегрированные структуры не будут разрабатывать четкие методологии и рекомендации, то и качество документов стратегического и операционного развития будет на крайне низком уровне. С другой стороны, такой подход не учитывает «индивидуальность» проблем предприятий. Подобной «индивидуализацией» должны заниматься сами предприятия, но как уже было отмечено, они не заинтересованы в этом, для них главное выполнить поставленные задачи по объемам производимой продукции, ее качеству и срокам поставок.

В-четвертых, существует проблема компетентности кадров, наблюдается нехватка кадров технических специальностей. Отсутствие заказов в оборонно-промышленном комплексе в 1990-е гг. существенно сказалось на обеспечении преемственности поколений в данной сфере. На сегодняшний день также наблюдается проблема низкого уровня квалификации административного персонала, в том числе на низших и средних уровнях управления (например, работа персонала не по специальности их высшего образования или даже отсутствие дипломов о высшем образовании).

Попытки федерального центра организовать работу по повышению экономической эффективности операционной деятельности предприятий ОПК не приводят к каким-либо значимым изменениям, так как не учитывается специфика работы конечных исполнителей таких мер, а у персонала предприятий отсутствует какая-либо мотивация разрабатывать мероприятия, направленные на повышение эффективности их работы.

II. Государственная политика в области повышения экономической эффективности предприятий ОПК

Рассмотрим более подробно подходы, которые в основном используются федеральными органами власти в целях повышения эффективности операционной и стратегической деятельности предприятий ОПК.

Программы инновационного развития. Условие разработки и выполнения программ инновационного развития (ПИР) является обязательным не для всех предприятий оборонно-промышленного комплекса. К этому перечню относятся интегрированные структуры, например, Ростех, Алмаз-Антей, ОАК, КТРВ, ОРКК, ОСК и др., а также наиболее крупнейшие их дочерние зависимые общества [5]. Но, в целях выполнения ими задач программ инновационного развития, интегрированные структуры зачастую требуют наличия подобных программ у всех дочерних предприятий. На самом же деле, процесс разработки такой программы для интегрированной структуры скорее осуществляется на основе разработанных программ дочерних обществ, т.е. действует так называемый подход «снизу».

При этом специфика разрабатываемых программ инновационного развития заключается в том, что такие программы сводятся в основном к модернизации производственных мощностей и повышению квалификации кадров – соответственно 94% компаний, реализующих ПИР, и 78% [6].

Исследованиями и разработками новыми для рынка занимались в 2011-2015 гг. всего 34% компаний. Таким образом, программы инновационного развития становились лишь отчетным документом, потому что финансовые средства на модернизацию производственных мощностей выделялись преимущество за счет ФЦП «Развитие ОПК» (сейчас – госпрограммы), а программы инновационного развития – лишь учитывали эти средства.

По двум основным статьям ПИР – модернизации основных фондов и повышению квалификации сотрудников предприятий – составление отчетности не представляет труда для компаний. Среди ключевых показателей эффективности (КПЭ) – размер инвестиций, количество закупленного оборудования, количество кадров, прошедших программы переобучения и пр. По таким показателям достаточно просто отчитываться, но данные показатели не отражают реального эффекта реализации ПИР – например, можно закупить десятки станков с ЧПУ, но на самом деле они использоваться не будут.

То же самое касается и исследований и разработок. Зачастую КПЭ в этой сфере – доля НИОКР в выручке, количество патентов и т.д. Но такие показатели являются КПЭ только формально, фактически они не позволяют оценить результативность предпринимаемых мер.

Одним из ключевых показателей ПИР обычно является индикатор доли или объема произведенной инновационной продукции. Данный показатель вообще имеет странное отношение к оборонно-промышленному комплексу. Он, конечно, в сфере ОПК не должен равняться 100%, но и в условиях постановки задачи довести уровень новых вооружений в войсках до 70% в 2020 году с 15% в 2010 году [7], должен составлять никак не 34,4%, как это заявлено в госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного сектора» [8].

Инновации, как гласит Руководство Осло, – ключевой документ в сфере определения понятия инноваций и их измерения, которым руководствуется Росстат, – это «разнообразные изменения в методах деятельности предприятий, использовании факторов производства и типах продукции, повышающие ее производительность и/или коммерческую результативность» [9]. При этом продукция становится инновационной уже на уровне фирмы. Другими словами, если были внедрены какие-либо изменения, ведущие к повышению качества продукции, ее технических характеристик, методах ее производства или организационных подходах, то фирма и такая продукция считаются инновационными.

По сути, по нашим оценкам до 60-80% продукции в ОПК уже является таковой. Но почему же тогда показатели доли инновационной продукции в государственной программе ниже в 2-2,5 раза? На тему измерения инноваций в России посвящено большое количество научных работ, делались эксперименты, проводились специальные обучения, которые говорят о том, что в России инновации нормально не измеряются статистическими органами [10]. Причина тому – инновации являются субъективным понятием, и каждое предприятие трактует его по-своему. Более того, предприятия зачастую просто игнорируют необходимость сдачи статистической отчетности и не предоставляют ее. Отсюда и такая разница.

Таким образом, программы инновационного развития в ОПК стали в большинстве случаев лишь элементом отчетности, они не приводят к реальным результатам, в том числе, потому что они изначально разрабатываются с такой целью. Ярким примером является обновленная программа инновационного развития АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» [11], которая была раскритикована Минэкономразвития России и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации [12]. Тезисы и принципы, заложенные в данную программу, выглядят банальными, а из документа видно, что он совершенно не учитывает те проблемы, с которыми сталкиваются предприятия концерна.

Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов. Согласно посланию президента Федеральному собранию 2014 года предполагалось снижение операционных расходов на 2-3 процента ежегодно [13]. Был разработан механизм достижения поставленной задачи – реализация программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов. Основная причина, которая сводит на нет все усилия в данной сфере, уже называлась. Предприятия ОПК подходят слишком формально к разработке таких документов, им не выгодно снижать издержки больше, чем предусмотрено «плановыми» значениями, так как у них будет снижаться выручка в будущих периодах, объем которой зависит от уровня издержек. В данных программах ключевые показатели эффективности [14] задаются таким образом, чтобы их выполнение не требовало дополнительных усилий для персонала. В итоге изначально правильная и полезная идея тонет в бюрократических механизмах предприятий оборонно-промышленного комплекса, деятельности административного персонала экономических подразделений, которые принимают позицию статистов.

Производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Доведение доли производимой высокотехнологичной продукции гражданского назначения в ОПК до 50% к 2030 году – еще одна задача, стоящая перед предприятиями ОПК. По нашему мнению, поставленная задача выглядит чересчур амбициозной [15], в существующих условиях её возможно достичь лишь на бумаге, в реальности – это невозможно сделать по нескольким причинам.

Во-первых, на сегодняшний день доля производимой высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями ОПК близка к нулю, существуют лишь отдельные примеры производства высокотехнологичной продукции, ориентированной на гражданский рынок. С учетом достижения необходимой пропорции «50/50», по самым консервативным сценариям ежегодный прирост объема выпускаемой высокотехнологичной продукции гражданского назначения в обороте ОПК после 2020 года должен составлять в реальном выражении не менее 13-14% (с учетом уровня инфляции в 5-6 процентов – ежегодные средние темпы прироста должны быть не менее 18-20%).

Во-вторых, остается открытым вопрос о рынках сбыта данной высокотехнологичной продукции. Если цели будут достигнуты, то прирост производства высокотехнологичной продукции к 2030 году составит около 2-3 трлн. руб. в год (в ценах 2016 года), при этом на сегодняшний день общий объем производства высокотехнологичной продукции в России составляет 2,3-5,7 трлн. руб. (в зависимости от применяемой методологии подсчета). Поставленная задача позволит только за счет сектора ОПК увеличить объем производимой высокотехнологичной продукции в России по отношению к 2016 году на 50%. Отечественный рынок даже с учетом механизмов импортозамещения, по нашим оценкам, вряд ли справится с таким объемом дополнительной продукции, необходимо развитие экспортных поставок. Стоит также отметить, что «гражданские» государственные программы в сфере инноваций и высоких технологий, отдельных отраслей промышленности такой существенный рост производства высокотехнологичной продукции не предполагают.

В-третьих, основной рост выпуска продукции гражданского назначения в ОПК предполагается после 2020 года, до этого момента, согласно госпрограмме «Развитие ОПК» существенного увеличения объема выпуска не предусмотрено.

В-четвертых, существуют серьезные проблемы с определением самого термина «высокотехнологичная продукция»: у каждого федерального органа исполнительной власти своя определяющая методология, которые зачастую сильно отличаются от международно-признанного и разработанного ОЭСР подхода [16].

Таким образом, предполагается выход большинства предприятий ОПК на гражданские рынки, которые сейчас работают совершенно не по рыночным принципам и механизмам. Каким образом будет обеспечено производство половины продукции на основе «плановых» подходов (читай – ГОЗ), а другая половина – на основе рыночных (высокие технологии, экспорт и пр., на которые ориентируются органы исполнительной власти)? Ответ на этот вопрос – необходима коренная перестройка системы управления предприятиями ОПК.

Прочие инициативы. Большинство других мер [17] направлено на совершенствование государственного оборонного заказа, которые лишь корректируют текущую «плановую систему», но в корне не изменяют ее. Другие инициативы, например, такие как программа подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса [18], не способны коренным образом повлиять на ситуацию с экономической эффективностью, так как напрямую на нее не влияют. Более того, такие программы по сравнению с масштабами всего ОПК являются незначительными.

III. Необходимые меры по повышению экономической эффективности предприятий ОПК

Как уже было не раз отмечено, сложившаяся ситуация с экономической эффективностью работы предприятий ОПК является следствием эволюционных процессов, которые происходили в секторе в последнее десятилетие. На основе догоняющей модели развития была обеспечена стабильность операционной деятельности предприятий ОПК.

Задача сегодняшнего дня – повышение эффективности поддержания такой стабильности. Если не предпринять в ближайшее время усилий по снижению издержек сектора, то исполнение государственного оборонного заказа будет достигаться все большей ценой – либо рост удельных затрат федерального бюджета на закупку техники и изделий, их модернизацию, либо снижение натурального объема закупаемой продукции.

Есть множество подходов, которые в теории могут переломить ситуацию. Мы остановимся на варианте, который не требует принятия серьезных политических решений, например, изменения системы гособоронзаказа, повышения конкуренции в секторе или привлечения частных инвесторов (подобные меры также не всегда однозначны относительно ОПК и требуют широкого обсуждения в экспертных кругах).

Ниже представлены меры, которые, по нашему мнению, могут повлиять на ситуацию с эффективностью предприятий ОПК. Данные меры направлены на создание экономических стимулов развития на уровне предприятий, а не на федеральном уровне, что при минимальных затратах на них (представленные меры носят зачастую организационный характер, а не инвестиционный) приведет к существенным структурным сдвигам в секторе ОПК. Набор таких мер также можно охарактеризовать как «достижение большего результата меньшими усилиями». В разрезе 5 приоритетов набор предлагаемых нами мер на уровне предприятий выглядит следующим образом:

Приоритет «Управление операционной и стратегической деятельностью»

1. Внедрение в качестве ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента предприятий индикаторов, которые действительно характеризуют результаты, а не затраты;

2. Необходима оптимизация организационной структуры предприятий. Наличие любого подразделения в структуре организаций должно быть обосновано, его деятельность и функции не должны дублироваться с другими структурными подразделениями;

3. Одним из заместителей генеральных директоров предприятий ОПК должен быть заместитель по стратегическому развитию, цель деятельности которого – оценка принимаемых решений с точки зрения долгосрочных задач развития предприятий;

4. Построение целостной системы документов стратегического и операционного управления. Разработка и экспертное обсуждение стратегий долгосрочного развития предприятий ОПК на уровне интегрированных структур с учетом повышения эффективности их деятельности;

Приоритет «Открытость и прозрачность деятельности»

5. Увеличение доли закупок посредством конкурентных механизмов, повышение их эффективности;

6. Повышение внешней информационной открытости предприятий ОПК;

7. Создание единых независимых центров бухгалтерской и налоговой отчетности в рамках интегрированных структур, которые будут заниматься отчетностью предприятий. Проведение инвентаризации основных средств и расходов предприятий ОПК;

8. Разработка современных корпоративных стандартов в области ведения бизнеса, его открытости и прозрачности, деятельности персонала;

9. Публикация отчетов о деятельности предприятия, например, отчетов об устойчивом развитии;

Приоритет «Продуктовые и процессные инновации»

10. Совершенствование систем менеджмента качества предприятий, контроля качества продукции поставщиков, внедрение информационных систем;

11. Интеграция системы менеджмента качества с технологиями бережливого производства;

12. Проведение научных исследований и внедрение новейших технологий;

13. Реализация совместных проектов с институтами развития Российской Федерации, вузами и НИИ;

14. Разработка перечня критических технологий на уровне предприятий ОПК, учет данного перечня в их операционной и стратегической деятельности;

Приоритет «Компетентность кадров»

15. Реализация программ повышения квалификации и обучения сотрудников;

16. Внедрение современной системы оплаты труда работников;

17. Комплексная проверка сотрудников предприятий по направлениям экономической безопасности;

18. Создание кафедр и лабораторий в вузах России, обеспечение сотрудничества с вузами и учреждениями среднего профессионального образования, учреждение стипендии для студентов и молодых ученых;

19. Разработка и внедрение новых инструментов корпоративной социальной ответственности и совершенствование существующих;

20. Обеспечение участия сотрудников в конференциях и форумах, в том числе научных, участие в проекте WorldSkills Russia.

Приоритет «Диверсификация производства».

В случае приоритета «диверсификация производства» набор конкретных мер для каждого предприятия существенно отличается, поэтому универсальных подходов по данном приоритету нет.

Заключение

Все попытки федерального центра повысить эффективность работы предприятий ОПК «разбиваются» о специфику работы «на местах» - персонал предприятий просто не заинтересован в изменениях. Среди ключевых инициатив можно выделить программы инновационного развития компаний с государственным участием, программы повышения эффективности операционной деятельности и снижения издержек, задачи по доведения объема производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения в общем объеме до 50%, отдельные инициативы, направленные на совершенствование системы государственного оборонного заказа.

Каких-либо значимых результатов реализации данных инициатив пока назвать нельзя. Например, разработанные программы повышения эффективности, которые утверждаются интегрированными структурами, являются документами «отчетности», а не «развития» - у ответственных сотрудников за их реализацию просто нет стимулов для развития предприятий.

Мы предложили 20 конкретных мер, которые не требуют значительных финансовых затрат, но которые могут привести к существенным сдвигам в плане эффективности работы предприятий ОПК. Все эти меры делятся на пять приоритетов: управление операционной и стратегической деятельностью, открытость и прозрачность деятельности, продуктовые и процессные инновации, компетентность кадров, диверсификацию производства.

В начале 2017 года было заявлено, что началась разработка новой программы развития ОПК на период 2018-2025 годов [19]. Каких-либо деталей о характеристиках данной программы ждать пока еще рано. Но, тем не менее, те вызовы, которые стоят перед оборонно-промышленным комплексом, должны найти в ней отражение – в данную программу необходимо включение раздела, задачи и мероприятия которого будут направлены на повышение экономической эффективности работы предприятий ОПК.

Авторы

Попков Денис Владимирович - кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по качеству и научно-техническому развитию АО «ММЗ «АВАНГАРД» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), г. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33, 125130

Коцюбинский Владимир Алексеевич - cтарший научный сотрудник, Лаборатория экономики знаний Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, 119571

Коцюбинская Светлана Равилевна - аналитик, АО «ММЗ «АВАНГАРД» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), г. Москва, ул. Клары Цеткин д. 33, 125130

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