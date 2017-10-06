Группа «Кронштадт» оснастит новейшие патрульные ледоколы проекта 23550 собственными интегрированными системами управления



Проектное изображение патрульного корабля ледового класса проекта 23550.

Источник: МО РФ Проектное изображение патрульного корабля ледового класса проекта 23550.Источник: МО РФ

Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») одержала победу в конкурсе на оснащение двух патрульных ледоколов проекта 23550, строящихся для ВМФ РФ, современными интегрированными системами управления кораблем.

Интегрированная система управления для ледоколов «Иван Папанин» (головной корабль) и «Николай Зубов» представляет собой навигационно-тактический комплекс, отвечающий требованиям ВМФ РФ. Система включает в себя современное оборудование навигации, связи и управления кораблем, что позволит осуществлять операции с высоким уровнем автоматизации, заданной заказчиком.

Оборудование будет поставлено в сжатые сроки в соответствии с планом строительства кораблей.

Все работы по разработке документации новой системы осуществляются специалистами «Кронштадта» в тесном взаимодействии с коллегами из Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз».