Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Группа «Кронштадт» оснастит новейшие патрульные ледоколы проекта 23550 собственными интегрированными системами управления

06.10.2017 АО "Группа Кронштадт" 417 0
0
Понравилась новость?
 0
Корабль проекта 23550
Проектное изображение патрульного корабля ледового класса проекта 23550.
Источник: МО РФ

Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») одержала победу в конкурсе на оснащение двух патрульных ледоколов проекта 23550, строящихся для ВМФ РФ, современными интегрированными системами управления кораблем.

Интегрированная система управления для ледоколов «Иван Папанин» (головной корабль) и «Николай Зубов» представляет собой навигационно-тактический комплекс, отвечающий требованиям ВМФ РФ. Система включает в себя современное оборудование навигации, связи и управления кораблем, что позволит осуществлять операции с высоким уровнем автоматизации, заданной заказчиком.

Оборудование будет поставлено в сжатые сроки в соответствии с планом строительства кораблей.

Все работы по разработке документации новой системы осуществляются специалистами «Кронштадта» в тесном взаимодействии с коллегами из Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз».
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
23550

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:15
  • 2
Российские подлодки ударили ракетами по объектам боевиков ИГ* в Сирии
  • 07.10 06:56
  • 16
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 07.10 06:23
  • 3859
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.10 05:45
  • 2
Иван Косенков: пока космонавтика - способ потратить, а не заработать деньги
  • 07.10 05:14
  • 14
Кудрин оценил ущерб России от роста расходов на оборону
  • 07.10 02:25
  • 8
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
  • 07.10 01:06
  • 25
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 06.10 21:12
  • 87
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 06.10 20:51
  • 5529
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.10 20:41
  • 2
Ядерный удар КНДР по Сеулу и Токио унесет 2 млн жизней - эксперты
  • 06.10 19:59
  • 1
Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» заступили на боевое дежурство в Пензенской области
  • 06.10 18:40
  • 7
В самолете МС-21 все больше российского
  • 06.10 18:23
  • 1
WAC-47: первый "американский" автомат украинской армии
  • 06.10 17:24
  • 1
Новый мощный вертолетный турбовальный двигатель Safran Aneto
  • 06.10 16:41
  • 7
Под командованием генсека
другие обсуждаемые темы