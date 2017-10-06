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"Вертолеты России" передали ГТЛК два медицинских Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода

06.10.2017 АО «Вертолеты России» 312 0
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Ми-8МТВ-1
Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал очередную партию медицинских вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Две машины, оснащенные медицинским модулем, переданы конечным эксплуатантам – ООО "Алтайские авиалинии" и авиакомпании "ЧукотАВИА".


Ми-8МТВ-1 пополнит парк вертолетной техники ООО "Алтайские авиалинии". Новый вертолет будет использоваться для выполнения медицинской эвакуации и полетов по санитарным заданиям. В ближайшее время машина начнет оказывать экстренную медицинскую помощь гражданам, проживающим в труднодоступных районах.


Второй санитарный вертолет Ми-8МТВ-1 производства КВЗ будет спасать жизни по всему Чукотскому автономному округу. Оснащенная медицинским модулем машина будет передана заказчику в рамках проекта по обеспечению своевременной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России, и будет эксплуатироваться для экстренной медицинской помощи пострадавшим.


"На сегодняшний день холдинг ведет своевременные поставки медицинских вертолетов, которые сразу же приступают к выполнению задач – спасению человеческих жизней. Надеемся, что в дальнейшем география этой программы будет расширена, что позволит нам обеспечить столь необходимой воздушной скорой помощью еще больше регионов", – подчеркнул заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.


В 2017 году "Вертолеты России" должны поставить ГТЛК 10 вертолетов Ми-8МТВ-1, 13 вертолетов Ми-8АМТ и 6 вертолетов Ансат. Согласно контракту, вертолеты будут задействованы в реализации приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.


Кроме того, холдинг и ГТЛК в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2017 заключили соглашение о поставке в 2018 году еще 31 вертолета. В соответствии с подписанным соглашением, в 2018 году ГТЛК будут поставлены 13 вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода, а также 6 Ми-8МТВ-1 и 12 вертолетов Ансат, производимых на Казанском вертолетном заводе.


Вертолет Ми-8МТВ-1 является мощным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками. Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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