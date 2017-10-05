B-52 пробудут на вооружении до 2040 года



Бомбардировщик B-52.

Источник: © Wikipedia, Balon Greyjoy Бомбардировщик B-52.Источник: © Wikipedia, Balon Greyjoy

В настоящее время на службе в Соединенных Штатах Америки стоят 76 самолетов Boeing B-52 Stratofortress, принятых на вооружение в 1955 году, эти стратегические бомбардировщики-ракетоносцы второго поколения до сих пор являются главной силой стратегической авиации Америки, сообщает National Interest.

По новой информации несмотря на то, что B-52 разрабатывался в пятидесятых годах прошлого века под требования холодной войны, он по-прежнему остаётся основным самолётом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС и будет оставаться таковым до 2040 года. Срок службы был увеличен на десять лет в связи с новой программой глубокой модернизации призванной значительно улучшить боевые качества бомбардировщика.

В ходе модернизации предлагается оснастить все стоящие на вооружении самолеты цифровыми каналами передачи данных, дисплеями с цифровыми картами, авионикой следующего поколения, новыми радиостанциями. Кроме этого будет увеличена вместимость, B-52 сможет нести больше ракетно-бомбовой нагрузки за счет оптимизации внутреннего пространства и установки новых подкрыльевых пилонов. Кроме того самолет сможет использовать новое высокотехнологичное оружие.

Часть модернизаций уже проводится. За последние месяцы уже восемь бортов были модернизированы по программе Combat Network Communication Technology, или CONECT, направленной на обновление систем связи между самолетами. В самолетах были заменены системы радиосвязи, часть электронных компонентов заменена на новые, появилась возможность экипажам самолётов во время полета передавать данные миссии или информацию о целях непосредственно на компьютеры самолетов группы, без необходимости дублировать информацию голосом.

Стоит отметить, что к 2040 году стратегические бомбардировщики будут стоять на вооружении уже 85 лет, что составит беспрецедентный срок для современной авиации. Соперничать с ними смогут лишь российские Ту-95, первый полет совершившие в 1952 году и принятые на вооружение в 1956.