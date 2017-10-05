В Минобороны оценили работу радиоэлектронной разведки в "горячих точках"
|
|
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 5 окт - РИА Новости. Работа специалистов радиоэлектронной разведки, которых готовят в стенах Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники, имеет исключительно важное значение для обеспечения безопасности государства, заявил в четверг статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии вручения училищу ордена Жукова.
Панков отметил, что выпускники вуза находятся на "передовых рубежах научной мысли, на острие борьбы по упреждению агрессивных замыслов наших недругов".
"Информация, добытая ими, не раз становилась определяющей для принятия руководством страны важнейших решений в области обороны государства, способствовала успеху российского оружия в "горячих точках", - заявил замминистра.
Он добавил, что награждение училища орденом Жукова стало заслуженной оценкой напряженного и добросовестного труда всего коллектива, его вклада в повышение боеспособности Вооруженных сил и защиту национальных интересов России.
Замминистра обороны выразил уверенность, что одно из лучших военно-учебных заведений страны и на новом этапе своей истории "будет крепнуть и развиваться во имя процветания нашей Родины". Он пожелал курсантам, преподавателями и ветеранам крепкого здоровья и дальнейших успехов в учебе, ратном труде и подготовке военных кадров.
|
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.10.2017 Зенитная ракетная бригада ЦВО, оснащенная ЗРК "Бук-М2", заступила на боевое дежурство в Пензенской области
06.10.2017 НАТО считает, что на военных учениях "Запад-2017" Россия протестировала крупную войну (Le Monde)
06.10.2017 Постпред РФ: НАТО пытается искусственно завысить число участников учений "Запад-2017"
06.10.2017 На аэродром Анадырь на Чукотке впервые приземлились дальние бомбардировщики
06.10.2017 Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» заступили на боевое дежурство в Пензенской области
05.10.2017 Новый российский бронежилет выдержал попадание из СВД со ста метров
05.10.2017 В двух регионах Поволжья начались учения спецназа
05.10.2017 Расчеты РСЗО "Ураган" переброшены для учебных стрельб в Челябинскую область