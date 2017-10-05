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В Минобороны оценили работу радиоэлектронной разведки в "горячих точках"

06.10.2017 РИА Новости 404 0
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Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 5 окт - РИА Новости. Работа специалистов радиоэлектронной разведки, которых готовят в стенах Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники, имеет исключительно важное значение для обеспечения безопасности государства, заявил в четверг статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии вручения училищу ордена Жукова.

Панков отметил, что выпускники вуза находятся на "передовых рубежах научной мысли, на острие борьбы по упреждению агрессивных замыслов наших недругов".

"Информация, добытая ими, не раз становилась определяющей для принятия руководством страны важнейших решений в области обороны государства, способствовала успеху российского оружия в "горячих точках", - заявил замминистра.

Он добавил, что награждение училища орденом Жукова стало заслуженной оценкой напряженного и добросовестного труда всего коллектива, его вклада в повышение боеспособности Вооруженных сил и защиту национальных интересов России.

Замминистра обороны выразил уверенность, что одно из лучших военно-учебных заведений страны и на новом этапе своей истории "будет крепнуть и развиваться во имя процветания нашей Родины". Он пожелал курсантам, преподавателями и ветеранам крепкого здоровья и дальнейших успехов в учебе, ратном труде и подготовке военных кадров.
05.10.2017
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