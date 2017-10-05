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Вертолеты Ми-35М в Мали

06.10.2017 bmpd.livejournal.com 316 0
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Как сообщается на официальной странице в twitter.com президента Мали, 3 октября 2017 года президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта посетил 101-ю авиационную базу ВВС Мали в столичном аэропорту Бамако, где ознакомился с новой авиационной техникой, недавно поступившей на вооружение. Центральной частью демонстрации стали два доставленных из России боевых вертолета Ми-35М новой постройки АО "Роствертол" (малийская регистрация TZ-13H и TZ-14H).

Поставленные ВВС Мали из России новые боевые вертолеты Ми-35М (малийская регистрация TZ-13H и TZ-14H). Бамако, 03.10.2017 (с) twitter.com/presidencemali

Напомним, что контракт на поставку Мали двух вертолетов Ми-35М новой постройки были заключен АО "Рособоронэкспорт" в 2016 году. Летные испытания первого изготовленного для Мали вертолета Ми-35М велись на АО "Роствертол" в Ростове-на-Дону в апреле 2017 года. Сообщалось, что оба вертолета были доставлены из России в Бамако 21 сентября 2017 года.

Ранее Мали приобрела в Болгарии у компании "Металика АБ" из наличия семь старых вертолетов Ми-24Д, поступивших в 2007-2012 годах. Сейчас из них в строю остается не более двух машин.

Помимо двух вертолетов Ми-35М, президент Ибрагим Бубакар Кейта во время визита на 101-ю авиационную базу осмотрел два полученных ВВС Мали в сентябре китайских легких транспортных самолета HAIG Y-12E (малийская регистрация TZ-21Т и TZ-22Т), полученный в декабре 2016 года военно-транспортный самолет Airbus C295W (малийская регистрация TZ-11Т) и недавно полученный второй (из двух заказанных) транспортных вертолетов Airbus Helicopters H215M Super Puma (малийская регистрация TZ-22H, первый вертолет с регистрацией TZ-21H был получен Мали в октябре 2016 года).

Один из двух поставленных ВВС Мали из России новых боевых вертолетов Ми-35М (малийская регистрация TZ-14H) во время демонстрации президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта. Бамако, 03.10.2017 (с) twitter.com/presidencemali
05.10.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Болгария
Китай
Мали
Россия
Продукция
AS-332
Ми-24
Ми-35
Ми-35М
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Вертолеты России
Роствертол
РОЭ
Проекты
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