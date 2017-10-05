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В Рыбинске спущен на воду пограничный катер «Ламантин»

06.10.2017 Военное обозрение 527 0
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Катер проекта 1496М1 "Ламантин"
Пограничный сторожевой катер проекта 1496М1 "Ламантин".
Источник: http://vpk-news.ru/

На судостроительном заводе «Вымпел» прошла церемония спуска модернизированного пограничного катера «Ламантин», сообщает Defence.ru.


Сообщается, что благодаря рыбинским конструкторам он превосходит базовый проект в ледовом классе, скорости и грузоподъемности, появилась возможность размещения на палубе плашкоута и контейнеров. «Ламантин» оснащен двигателями, изготовленными на Ярославском моторном заводе, и другими российскими комплектующими.


"За его разработку на заводе "Вымпел" взялись год назад, после того, как проект нового катера поддержала береговая охрана пограничной службы ФСБ России. Мы буквально за 3-4 месяца смогли прокатать его в Крыловском бассейне, создать техпроект, представить. И буквально уже в 2016 году подписали государственный контракт," - рассказал гендиректор предприятия Олег Белков.



Это первое судно в своем классе, разработанное и построенное на заводе «Вымпел». Силовое ведомство заказало еще четыре. «Ламантин» – катер многофункциональный. С его помощью можно тушить пожары, задерживать суда-нарушители, в том числе и быстроходные катера. Под силу «Ламантину» и другие задачи.


"Сегодня в морском пограничном пространстве угрозы, которые существуют, влияют на обеспечение пограничной, экономической безопасности РФ. Поэтому данный корабль востребован, особенно в таких закрытых морях, как Азовское море, где сложная навигация, небольшие глубины," - отметил руководитель Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев.
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Вымпел СЗ
ГАЗ Группа

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