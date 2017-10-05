В Рыбинске спущен на воду пограничный катер «Ламантин»
|
|
Пограничный сторожевой катер проекта 1496М1 "Ламантин".
Источник: http://vpk-news.ru/
На судостроительном заводе «Вымпел» прошла церемония спуска модернизированного пограничного катера «Ламантин», сообщает Defence.ru.
Сообщается, что благодаря рыбинским конструкторам он превосходит базовый проект в ледовом классе, скорости и грузоподъемности, появилась возможность размещения на палубе плашкоута и контейнеров. «Ламантин» оснащен двигателями, изготовленными на Ярославском моторном заводе, и другими российскими комплектующими.
"За его разработку на заводе "Вымпел" взялись год назад, после того, как проект нового катера поддержала береговая охрана пограничной службы ФСБ России. Мы буквально за 3-4 месяца смогли прокатать его в Крыловском бассейне, создать техпроект, представить. И буквально уже в 2016 году подписали государственный контракт," - рассказал гендиректор предприятия Олег Белков.
Это первое судно в своем классе, разработанное и построенное на заводе «Вымпел». Силовое ведомство заказало еще четыре. «Ламантин» – катер многофункциональный. С его помощью можно тушить пожары, задерживать суда-нарушители, в том числе и быстроходные катера. Под силу «Ламантину» и другие задачи.
"Сегодня в морском пограничном пространстве угрозы, которые существуют, влияют на обеспечение пограничной, экономической безопасности РФ. Поэтому данный корабль востребован, особенно в таких закрытых морях, как Азовское море, где сложная навигация, небольшие глубины," - отметил руководитель Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев.
|
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.08.2016 Танковый бросок в Никарагуа
27.06.2016 В Рыбинске прошла закладка катера "Ламантин" для погранслужбы ФСБ
26.10.2015 Выставка «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2015» состоялась
03.06.2015 Проекция силы
31.10.2014 «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2014»: Основные итоги и результаты
10.10.2014 21 октября на территории ВДНХ открывается XVIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2014»
01.11.2013 «Интерполитех-2013»: итоги 17-й Международной выставки по безопасности
06.10.2017 Таможенная инфраструктура «Титановой долины» выдержала проверку на готовность