В Рыбинске спущен на воду пограничный катер «Ламантин»



Пограничный сторожевой катер проекта 1496М1 "Ламантин".

Источник: http://vpk-news.ru/ Пограничный сторожевой катер проекта 1496М1 "Ламантин".Источник: http://vpk-news.ru/

На судостроительном заводе «Вымпел» прошла церемония спуска модернизированного пограничного катера «Ламантин», сообщает Defence.ru.

Сообщается, что благодаря рыбинским конструкторам он превосходит базовый проект в ледовом классе, скорости и грузоподъемности, появилась возможность размещения на палубе плашкоута и контейнеров. «Ламантин» оснащен двигателями, изготовленными на Ярославском моторном заводе, и другими российскими комплектующими.

"За его разработку на заводе "Вымпел" взялись год назад, после того, как проект нового катера поддержала береговая охрана пограничной службы ФСБ России. Мы буквально за 3-4 месяца смогли прокатать его в Крыловском бассейне, создать техпроект, представить. И буквально уже в 2016 году подписали государственный контракт," - рассказал гендиректор предприятия Олег Белков.

Это первое судно в своем классе, разработанное и построенное на заводе «Вымпел». Силовое ведомство заказало еще четыре. «Ламантин» – катер многофункциональный. С его помощью можно тушить пожары, задерживать суда-нарушители, в том числе и быстроходные катера. Под силу «Ламантину» и другие задачи.

"Сегодня в морском пограничном пространстве угрозы, которые существуют, влияют на обеспечение пограничной, экономической безопасности РФ. Поэтому данный корабль востребован, особенно в таких закрытых морях, как Азовское море, где сложная навигация, небольшие глубины," - отметил руководитель Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев.