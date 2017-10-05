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В коалиции США посоветовали "спросить русских" о "случайных" атаках ИГ*

06.10.2017 РИА Новости 412 0
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Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Архивное фото
Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. В коалиции США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* отвергли обвинения со стороны Минобороны РФ в пособничестве террористам в Сирии и посоветовали спрашивать Москву о "случайных" атаках боевиков.

"У коалиции одна миссия - разгром ИГ* в Ираке и Сирии. Обвинения в пособничестве (террористам) полностью лживы и вам бы стоило спросить русских об этих "странных" атаках", - заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

По данным Минобороны РФ, серия атак боевиков террористической группировки ИГ* на правительственные войска в Сирии была совершена из зоны, где расположена военная миссия США. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в среду, что Минобороны России предупредило США, что если они считают случайными последние атаки ИГ*, то Россия может уничтожить все эти "случайности" в подконтрольной им зоне в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Ирак
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь

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