США запросили НАТО послать в Афганистан еще 1000 военных
|
|
Военнослужащие США на военной базе в афганской провинции Нангархар, 2014 год.
Источник: Lucas Jackson/Reuters
В настоящее время государства альянса держат в этой стране контингент инструкторов и советников численностью 12 тыс. человек
БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. США запросили НАТО послать в Афганистан еще 1000 военных для усиления миссии альянса "Решительная поддержка" (Resolute support). Об этом заявила в четверг новый постоянный представитель страны при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.
"В рамках новой стратегии США общее число военных для усиления миссии в Афганистане составит 3 тыс. американских солдат и около 1 тыс. военных НАТО", - сообщила она.
В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО уже договорились об увеличении численности своей небоевой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане с 2018 года. В настоящее время государства альянса держат в этой стране контингент инструкторов и советников численностью 12 тыс. человек. Их основные усилия направлены на подготовку афганских сил спецназначения, ВВС и командного состава афганской армии.
НАТО вывела свои основные боевые силы из Афганистана к концу 2014 года.
|
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.10.2017 WAC-47: первый "американский" автомат украинской армии
06.10.2017 Над всей Россией: зачем Минобороны "встряхнуло" дальнюю авиацию
06.10.2017 Россия напугала НАТО хип-хопом
06.10.2017 НАТО считает, что на военных учениях "Запад-2017" Россия протестировала крупную войну (Le Monde)
06.10.2017 Постпред РФ: НАТО пытается искусственно завысить число участников учений "Запад-2017"
06.10.2017 Модернизированные российские БМП и БМД — угроза для сил НАТО (Defence24, Польша)
05.10.2017 Typhoon Mk-30c: новая корабельная артиллерия
05.10.2017 Мэттис обвинил Россию в попытках подорвать влияние США и единство НАТО