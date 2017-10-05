Комплекс РЭБ "Ртуть-БМ" получили мотострелки ЗВО в Смоленской области
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Комплекс «Ртуть-БМ».
Источник: www.business-gazeta.ru
ЦАМТО, 5 октября. Вновь созданное мотострелковое соединение Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в Смоленской области, получило на вооружение комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Ртуть-БМ".
Современный комплекс "Ртуть-БМ" на гусеничном шасси предназначен для защиты живой силы и техники, прикрытия районов сосредоточения войск, подвижных и стационарных пунктов управления от ракет, снарядов, мин и управляемых фугасов, оснащенных радиовзрывателями, на площади до 50 га.
Комплекс впервые будет задействован в ходе зимнего периода подготовки подразделений общевойсковой армии ЗВО.
Всего в текущем году подразделения РЭБ, дислоцированные в Воронежской, Брянской, Белгородской и Нижегородской областях, получили около 10 новых станций и аппаратных машин с расширенным диапазоном применения частот, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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05.10.2017
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