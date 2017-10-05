Saab поставит РЛС Sea Giraffe AMB для двух кораблей Береговой охраны США



Шведский радар Sea Giraffe (американское обозначение AN/SPS-77(V)1).

Источник: www.defence24.pl Шведский радар Sea Giraffe (американское обозначение AN/SPS-77(V)1).Источник: www.defence24.pl

ЦАМТО, 5 октября. Компания Saab объявила о заключении с командованием ВМС США контракта стоимостью 16,8 млн. долл. (140 млн. швед. крон) на поставку двух многорежимных РЛС (Multi-Mode Radar – MMR) Sea Giraffe Agile Multi Beam (AMB) для кораблей Береговой охраны США класса OPC (Offshore Patrol Cutter).

Согласно пресс-релизу шведской компании, договор предусматривает опционы, в случае реализации которых, общая стоимость контракта может составить 118,5 млн. долл. (960 млн. швед. крон).

Giraffe AMB или AN/SPS-77 – это семейство модульных систем обнаружения. РЛС может одновременно применяться для обнаружения воздушных и морских целей, управления воздушным движением, а также обнаружения огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и пусковых установок ракет. Дальность действия станции – до 180 км, высота обнаружения целей – до 20 км.

На текущий момент РЛС заказаны ВС Швеции, Франции, Эстонии, Великобритании, Австралии и еще нескольких стран.

На базе AN/SPS-77 разрабатывается новая РЛС AN/SPN-50(V)1, которая уже находится в опытной эксплуатации на борту боевого корабля прибрежной зоны (фрегат по нынешней классификации) LCS-2 "Индепендент" ВМС США.

РЛС AN/SPN-50(V)1 предназначена для замены с начала 2020-х гг. устаревших РЛС AN/SPN-43C, установленных на кораблях большого водоизмещения ВМС США, включая авианосцы и десантные корабли.