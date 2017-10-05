Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал строительство стратегических объектов Северного флота



Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.

Источник: МО РФ Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.Источник: МО РФ

ЦАМТО, 5 октября. Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов проинспектировал строительство стратегических военных объектов Северного флота в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

В ходе визита замглавы военного ведомства проверил ход строительства арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного вооружения и артиллерийских боеприпасов в Североморске и Гаджиево Мурманской области.

Т.Иванов также осмотрел объекты обеспечения причального фронта для базирования кораблей Северного флота и объекты социальной инфраструктуры военного городка.

Кроме того, заместитель министра обороны посетил филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.