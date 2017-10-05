Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал строительство стратегических объектов Северного флота

06.10.2017 ЦАМТО 369 0
0
Понравилась новость?
 0
Тимур Иванов
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 5 октября. Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов проинспектировал строительство стратегических военных объектов Северного флота в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

В ходе визита замглавы военного ведомства проверил ход строительства арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного вооружения и артиллерийских боеприпасов в Североморске и Гаджиево Мурманской области.

Т.Иванов также осмотрел объекты обеспечения причального фронта для базирования кораблей Северного флота и объекты социальной инфраструктуры военного городка.

Кроме того, заместитель министра обороны посетил филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:15
  • 2
Российские подлодки ударили ракетами по объектам боевиков ИГ* в Сирии
  • 07.10 06:56
  • 16
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 07.10 06:23
  • 3859
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.10 05:45
  • 2
Иван Косенков: пока космонавтика - способ потратить, а не заработать деньги
  • 07.10 05:14
  • 14
Кудрин оценил ущерб России от роста расходов на оборону
  • 07.10 02:25
  • 8
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
  • 07.10 01:06
  • 25
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 06.10 21:12
  • 87
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 06.10 20:51
  • 5529
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.10 20:41
  • 2
Ядерный удар КНДР по Сеулу и Токио унесет 2 млн жизней - эксперты
  • 06.10 19:59
  • 1
Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» заступили на боевое дежурство в Пензенской области
  • 06.10 18:40
  • 7
В самолете МС-21 все больше российского
  • 06.10 18:23
  • 1
WAC-47: первый "американский" автомат украинской армии
  • 06.10 17:24
  • 1
Новый мощный вертолетный турбовальный двигатель Safran Aneto
  • 06.10 16:41
  • 7
Под командованием генсека
другие обсуждаемые темы