Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал строительство стратегических объектов Северного флота
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Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 5 октября. Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов проинспектировал строительство стратегических военных объектов Северного флота в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.
В ходе визита замглавы военного ведомства проверил ход строительства арсеналов комплексного хранения ракет, морского подводного вооружения и артиллерийских боеприпасов в Североморске и Гаджиево Мурманской области.
Т.Иванов также осмотрел объекты обеспечения причального фронта для базирования кораблей Северного флота и объекты социальной инфраструктуры военного городка.
Кроме того, заместитель министра обороны посетил филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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05.10.2017
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