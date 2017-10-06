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Ядерный удар КНДР по Сеулу и Токио унесет 2 млн жизней - эксперты

06.10.2017 Интерфакс-АВН 356 2
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Показ запуска ракеты КНДР
Показ запуска ракеты КНДР в новостном сюжете южнокорейского ТВ на железнодорожной станции в Сеуле, Южная Корея, 21 мая 2017 года.
Источник: Ahn Young-joon/AP

Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Если КНДР нанесет ядерный удар по Сеулу и Токио, то это приведет к гибели более 2 млн человек, считает эксперт Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса.

Сотрудник института Майкл Загурек подготовил доклад, в котором указывается, что, согласно подсчетам, гипотетический удар Северной Кореи по столицам Южной Кореи и Японии, с учетом оценочных данных о ядерном оружии КНДР, приведет к гибели 2,1 млн человек, ранения могут получить 7,7 млн.

В докладе указывается, что такие потери могут быть вызваны применением Северной Кореей всех имеющихся в ее распоряжении 25 единиц ядерного оружия.
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
3097
№1
06.10.2017 18:58
как уже было не раз, нападут сша а пострадают  японцы и корейцы.....
история по спирали развивается ...
+1
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KZ
В.К.О.
581
№2
06.10.2017 20:41
Сегодня уже появилась новость:
https://ria.ru/world/20171006/1506362465.html
Цитата, q
Как ранее сообщило российское посольство в КНДР, делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР в составе Антона Морозова, Алексея Диденко и Павла Шперова 2-6 октября посетила столицу Северной Кореи Пхеньян. Делегация была принята на высоком уровне. Депутаты обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.
"Самые положительные впечатления… Были удивлены и восхищены теми достижениями народного хозяйства, которые в условиях жесточайших санкций наши коллеги из Северной Кореи демонстрировали. Тем, кто не побывал и сам не увидел, в это тяжело поверить, но это действительно так", — сказал Диденко РИА Новости.
Он также уточнил, что делегацию ЛДПР в Пхеньяне встретили высокопоставленные чиновники, которые ответили на все вопросы парламентариев.
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"Они опираются только на себя, на свои силы, на свой народ, на свои ресурсы, и это, конечно, впечатляет. Потому что, наверное, нет другой такой страны, которая в условиях жесточайших санкций… демонстрирует то, что они вполне могут развиваться, созидать и показывать серьезные успехи", — отметил Диденко.
Парламентарий также сообщил, что депутаты подготовят доклад об итогах поездки, который будет оглашен внутри фракции ЛДПР.
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