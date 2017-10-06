Ядерный удар КНДР по Сеулу и Токио унесет 2 млн жизней - эксперты
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Показ запуска ракеты КНДР в новостном сюжете южнокорейского ТВ на железнодорожной станции в Сеуле, Южная Корея, 21 мая 2017 года.
Источник: Ahn Young-joon/AP
Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Если КНДР нанесет ядерный удар по Сеулу и Токио, то это приведет к гибели более 2 млн человек, считает эксперт Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса.
Сотрудник института Майкл Загурек подготовил доклад, в котором указывается, что, согласно подсчетам, гипотетический удар Северной Кореи по столицам Южной Кореи и Японии, с учетом оценочных данных о ядерном оружии КНДР, приведет к гибели 2,1 млн человек, ранения могут получить 7,7 млн.
В докладе указывается, что такие потери могут быть вызваны применением Северной Кореей всех имеющихся в ее распоряжении 25 единиц ядерного оружия.
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05.10.2017
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штурм
3097
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№1
06.10.2017 18:58
как уже было не раз, нападут сша а пострадают японцы и корейцы.....
история по спирали развивается ...
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В.К.О.
581
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№2
06.10.2017 20:41
Сегодня уже появилась новость:
https://ria.ru/world/20171006/1506362465.html
Цитата, q
Как ранее сообщило российское посольство в КНДР, делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР в составе Антона Морозова, Алексея Диденко и Павла Шперова 2-6 октября посетила столицу Северной Кореи Пхеньян. Делегация была принята на высоком уровне. Депутаты обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.
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