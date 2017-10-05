Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ДОСААФ России в рамках движения "Юнармия" откроет в Крыму на базе "Артека" кластер оборонного общества

06.10.2017 Интерфакс-АВН 367 0
0
Понравилась новость?
 0
Юнармия
Юнармия.
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Крыму на базе международного детского центра "Артек" в следующем году планируется открыть кластер ДОСААФ России, сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг председатель оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков.

"В 2018 году в детском оздоровительном лагере "Артек" в Крыму мы планируем открыть кластер оборонного общества, на базе которого будет осуществляться проведение детских оздоровительных смен в рамках движения "Юнармия", - сказал А.Колмаков.

Он сообщил, что в этом году при участии региональных отделений ДОСААФ России организовано и проведено более 360 детских оздоровительных лагерей, где отдохнули порядка 70 тыс. подростков

"ДОСААФ России подведены итоги на текущий год по организации и проведению в стране детских оздоровительных лагерей. Всего при участии региональных отделений оборонного общества было проведено 362 оздоровительных лагеря для подростков с охватом более 70 тыс. детей. В том числе было организовано 150 оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, где непосредственными организаторами выступали наши региональные отделения", - сказал А.Колмаков.

По его словам, одной из особенностей летнего сезона текущего года в ДОСААФ стал пилотный проект "Юнармейское лето-2017".

"В летний период в пяти регионах России под руководством нашего общества были организованы спортивные оздоровительные лагеря под флагом всероссийского движения "Юнармия". За этот период в юнармейцы было принято 426 подростков из Ярославской, Белгородской, Нижегородской и Самарской областей, а также Еврейской автономной области", - уточнил А.Колмаков.

По его словам, полученный опыт использования детских оздоровительных лагерей под эгидой ДОСААФ сейчас анализируется и обобщается, и в дальнейшем он будет распространен на все регионы России.
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:15
  • 2
Российские подлодки ударили ракетами по объектам боевиков ИГ* в Сирии
  • 07.10 06:56
  • 16
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 07.10 06:23
  • 3859
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.10 05:45
  • 2
Иван Косенков: пока космонавтика - способ потратить, а не заработать деньги
  • 07.10 05:14
  • 14
Кудрин оценил ущерб России от роста расходов на оборону
  • 07.10 02:25
  • 8
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
  • 07.10 01:06
  • 25
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 06.10 21:12
  • 87
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 06.10 20:51
  • 5529
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.10 20:41
  • 2
Ядерный удар КНДР по Сеулу и Токио унесет 2 млн жизней - эксперты
  • 06.10 19:59
  • 1
Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» заступили на боевое дежурство в Пензенской области
  • 06.10 18:40
  • 7
В самолете МС-21 все больше российского
  • 06.10 18:23
  • 1
WAC-47: первый "американский" автомат украинской армии
  • 06.10 17:24
  • 1
Новый мощный вертолетный турбовальный двигатель Safran Aneto
  • 06.10 16:41
  • 7
Под командованием генсека
другие обсуждаемые темы