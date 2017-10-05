ДОСААФ России в рамках движения "Юнармия" откроет в Крыму на базе "Артека" кластер оборонного общества



Юнармия.

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Юнармия.Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Крыму на базе международного детского центра "Артек" в следующем году планируется открыть кластер ДОСААФ России, сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг председатель оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков.

"В 2018 году в детском оздоровительном лагере "Артек" в Крыму мы планируем открыть кластер оборонного общества, на базе которого будет осуществляться проведение детских оздоровительных смен в рамках движения "Юнармия", - сказал А.Колмаков.

Он сообщил, что в этом году при участии региональных отделений ДОСААФ России организовано и проведено более 360 детских оздоровительных лагерей, где отдохнули порядка 70 тыс. подростков

"ДОСААФ России подведены итоги на текущий год по организации и проведению в стране детских оздоровительных лагерей. Всего при участии региональных отделений оборонного общества было проведено 362 оздоровительных лагеря для подростков с охватом более 70 тыс. детей. В том числе было организовано 150 оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, где непосредственными организаторами выступали наши региональные отделения", - сказал А.Колмаков.

По его словам, одной из особенностей летнего сезона текущего года в ДОСААФ стал пилотный проект "Юнармейское лето-2017".

"В летний период в пяти регионах России под руководством нашего общества были организованы спортивные оздоровительные лагеря под флагом всероссийского движения "Юнармия". За этот период в юнармейцы было принято 426 подростков из Ярославской, Белгородской, Нижегородской и Самарской областей, а также Еврейской автономной области", - уточнил А.Колмаков.

По его словам, полученный опыт использования детских оздоровительных лагерей под эгидой ДОСААФ сейчас анализируется и обобщается, и в дальнейшем он будет распространен на все регионы России.