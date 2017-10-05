Таможенная инфраструктура «Титановой долины» выдержала проверку на готовность



Источник: utu.customs.ru Источник: utu.customs.ru

Таможенники проверили готовность ОЭЗ «Титановая долина» к проведению таможенного контроля и осуществлению таможенного декларирования первых поставок грузов - станков и оборудования.

Представителями Екатеринбургской таможни проведены проверочные мероприятия по оценке соответствия оборудования и обустройства участка территории ОЭЗ «Титановая долина» к проведению таможенного контроля и запуску таможенной процедуры СТЗ (свободная таможенная зона).

- Инспектору поста пришлось прошагать пешком около 6 километров, - говорит Владимир Фельдшаров, начальник Верхнесалдинского таможенного поста, - и еще два километра проехали по трассе, чтобы обследовать весь периметр участка, обнесенный стационарным металлическим ограждением, исключающим возможность перемещения товаров и транспортных средств помимо таможенного контроля, а также проверить наличие знаков с обозначением зоны таможенного контроля. Осмотреть пришлось участок - ни много, ни мало – общей площадью 295 гектаров.

На территории участка первой очереди запуска особой экономической зоны таможенники провели обследование готовности объектов таможенной инфраструктуры и их соответствия для осуществления таможенного контроля и применения таможенных процедур. В месте въезда (выезда) автомобильного транспорта на территорию ОЭЗ установлен контрольно-пропускной пункт, имеется подъездная дорога и стоянка для автомобильного транспорта, а также площадка с твердым бетонным покрытием площадью 830 кв. м. для проведения таможенного досмотра. КПП оснащен информационно-техническими средствами и весовым оборудованием, открытой площадкой для таможенного досмотра автотранспорта с грузами, предназначенными для ОЭЗ.

И все это будет задействовано уже в самое ближайшее время. Один из резидентов ОЭЗ до конца этого года планирует осуществить первые поставки высокотехнологичного оборудования импортного производства для оснащения производственной линии. Прибытие более 40 контейнеров с грузом ожидается в ноябре. Они будут доставлены на Урал автомобильным и железнодорожным транспортом по процедуре таможенного транзита после их перегрузки в морском порту Санкт-Петербурга.

ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа – ОЭЗ ППТ «Титановая долина» создана Постановлением Правительства РФ №1032 от 16 декабря 2010 года на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, на срок существования 49 лет. На строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» из федерального бюджета выделено 4,8 млрд. рублей.

Приоритетные направления: производство изделий из титана, а также компонентов и оборудования для металлургии и машиностроения, строительных материалов и медицинских изделий.

Пресс-служба Екатеринбургской таможни