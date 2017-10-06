В самолете МС-21 все больше российского



Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017.

Источник: Денис Федорко / russianplanes.net Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017.Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

На российском самолете МС-21 впервые будет установлена отечественная операционная система. Работа над ней ведется уже два года.

«По факту ОС уже существует и активно тестируется, но там еще много работы», — рассказал «Известиям» представитель одной из компаний-подрядчиков. Сертификационный пакет на операционную систему планируется получить в конце 2019 года.

Сейчас на российских гражданских самолетах, в том числе и на Sukhoi Superjet 100, стоит иностранное программное обеспечение. Из-за этого нередко возникают проблемы, говорит аналитик, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

«Изначально предполагалось, что МС-21 будет продуктом широкой международной кооперации. Правда, уже тогда на этапе планирования все-таки предполагалось, что уровень локализации продуктов для этого самолета будет значительно выше, чем для самолета Sukhoi Superjet 100, и что в его разработке и производстве будут участвовать отечественные компании. В том числе это касалось и интеллектуальных систем. На данном этапе, например, вся авионика, все системы управления в этом самолете примерно на 50% — российский продукт, на 50% — иностранный. Действительно, чтобы исключить все возможные санкции, препоны, проблемы… Мы прекрасно знаем и видим, как это сейчас происходит с тем же самолетом Sukhoi Superjet 100: чтобы поставить его в Иран, нам ни много ни мало приходится просить разрешение у Госдепа США, поскольку в составе этого самолета есть американские комплектующие и составные части. Поэтому нам необходимо и на рынки выходить с совершенно независимым продуктом, и иметь максимально независимые от западных производителей собственные решения».

Создаваемая ОС будет универсальной, без привязки к конкретной модели самолета.

Весной этого года МС-21 совершил свой первый полет. Начало поставок самолета заказчикам запланировано на конец следующего года.

Сейчас у корпорации «Иркут» 185 твердых контрактов на этот лайнер.