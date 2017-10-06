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В самолете МС-21 все больше российского

06.10.2017 AEX.ru 2656 7
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МС-21-300-0001
Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017.
Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

На российском самолете МС-21 впервые будет установлена отечественная операционная система. Работа над ней ведется уже два года.


«По факту ОС уже существует и активно тестируется, но там еще много работы», — рассказал «Известиям» представитель одной из компаний-подрядчиков. Сертификационный пакет на операционную систему планируется получить в конце 2019 года.


Сейчас на российских гражданских самолетах, в том числе и на Sukhoi Superjet 100, стоит иностранное программное обеспечение. Из-за этого нередко возникают проблемы, говорит аналитик, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:


«Изначально предполагалось, что МС-21 будет продуктом широкой международной кооперации. Правда, уже тогда на этапе планирования все-таки предполагалось, что уровень локализации продуктов для этого самолета будет значительно выше, чем для самолета Sukhoi Superjet 100, и что в его разработке и производстве будут участвовать отечественные компании. В том числе это касалось и интеллектуальных систем. На данном этапе, например, вся авионика, все системы управления в этом самолете примерно на 50% — российский продукт, на 50% — иностранный. Действительно, чтобы исключить все возможные санкции, препоны, проблемы… Мы прекрасно знаем и видим, как это сейчас происходит с тем же самолетом Sukhoi Superjet 100: чтобы поставить его в Иран, нам ни много ни мало приходится просить разрешение у Госдепа США, поскольку в составе этого самолета есть американские комплектующие и составные части. Поэтому нам необходимо и на рынки выходить с совершенно независимым продуктом, и иметь максимально независимые от западных производителей собственные решения».


Создаваемая ОС будет универсальной, без привязки к конкретной модели самолета.


Весной этого года МС-21 совершил свой первый полет. Начало поставок самолета заказчикам запланировано на конец следующего года.


Сейчас у корпорации «Иркут» 185 твердых контрактов на этот лайнер.
02.10.2017
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Страны
Иран
Россия
США
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ИРКУТ НПК
Проекты
МС-21

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  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
KZ
Тимур
58
№1
06.10.2017 05:43
Что с SSJ? Такое ощущение, что новостей постепенно всё меньше и меньше.
0
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RU
NANOBOT
955
№2
06.10.2017 08:53
У суперджета, который помогал проектировать боинг, рыночная ниша -4%, у мс-21 востребованная вместимость, поэтому суперджет постепенно уйдет.
-1
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KZ
Тимур
58
№3
06.10.2017 09:29
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
Интересно, сколько денег в итоге вложили в суперджет? Почем каждый обходится российскому налогоплательщику?
0
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RU
gerrfrost
2826
№4
06.10.2017 09:41
Цитата, Тимур сообщ. №1
Что с SSJ? Такое ощущение, что новостей постепенно всё меньше и меньше.
Взлетел 141-й....
+1
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RU
gerrfrost
2826
№5
06.10.2017 09:43
Цитата, Тимур сообщ. №1
Что с SSJ? Такое ощущение, что новостей постепенно всё меньше и меньше.
Взлетел 141-й.... Новости есть на специализированных форумах...
Можно здесь:http://superjet.wikidot.com/news
+1
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RO
Kangaba
153
№6
06.10.2017 12:41
"Создаваемая ОС будет универсальной, без привязки к конкретной модели самолета."
Ну это здравый смысл, в противном случае яб хотел посмотреть что за наркоманы принимали решения еслиб ОС была привязана к конкретной модели самолета.
0
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RU
BorSch
4349
№7
06.10.2017 18:40
Цитата, Тимур сообщ. №1
Что с SSJ? Такое ощущение, что новостей постепенно всё меньше и меньше
Вот такая новость:
6 октября 2017
Из проекта Указа президента "О реорганизации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", разработанного Минпромторгом РФ следует, что новая структура будет называться "Корпорация "Иркут".
При этом другая "дочка" ОАК — компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которой ранее предрекали объединение с ОАК и "Иркутом", — в проекте указа не упоминается.

Ну и правильно - зачем новой структуре, которую собираются приватизировать (с сохранением контрольного пакета у государства) "токсичный" убыточный актив с многомиллиардными долгами? - с ним акции по нормальной цене никто не купит.
0
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