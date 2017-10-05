Новейший ледокол "Илья Муромец" отправился на государственные испытания
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Ледокол Илья Муромец.
Источник: © Фото : пресс-служба "Адмиралтейских верфей"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Дизель-электрический ледокол нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", построенный для ВМФ России, в четверг отправился на государственные испытания.
"Ледоколу предстоит комплексная работа для того, чтобы еще раз оценить функционирование всех систем и механизмов, соответствие параметрам и выполнение всех тех задач, которые на ледокол возложены", - сказал журналистам заместитель главкома ВМФ РФ Александр Федотенков.
Он отметил, что ледокол "Илья Муромец" - это многофункциональное судно, которое "будет выполнять задачи по проводке кораблей в ледовых условиях, научно-исследовательские и гидрографические работы, также при необходимости оказывать помощь аварийному кораблю или подводной лодке".
По его словам, ВМФ России не принимал в свой состав подобные суда ледового класса более 40 лет. "Для нас это долгожданное судно… Получив ледокол подобного класса, группировка Военно-морского флота получает самодостаточность обеспечения всех задач, которые возложены на флот. Это выполнение по обеспечению боевой готовности, обороноспособности и защите государственных интересов в арктических морях", - отметил заместитель главкома.
Как сообщили в главном штабе ВМФ РФ, в первой декаде ноября планируется переход ледокола "Илья Муромец" на Северный флот для завершения испытаний. До конца ноября на ледоколе будет поднят флаг ВМФ России.
В ходе государственных испытаний, которые пройдут на полигонах Финского залива и Балтийского моря, будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола "Илья Муромец". В частности, это касается работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.
Ранее ледокол завершил заводские ходовые испытания, которые проходили в августе-сентябре в морских полигонах Финского залива и в акватории города Балтийска. Программа испытаний включала в себя отработку взлета и посадки вертолета на штатную вертолетную площадку ледокола, работу с грузом.
"Илья Муромец" станет первым за несколько десятилетий судном подобного класса, строящимся для Военно-морского флота РФ.
Ледокол нового поколения "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола - 85 метров, ширина - 20 метров, осадка - 7 метров, скорость - 15 узлов, ледопроходимость - 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.
Новое многофункциональное судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях. Ледокол проекта 21180 - судно нового поколения с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой.
"Илья Муромец" - первый ледокол в России, на котором винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет ледоколу свободно двигаться носом, кормой и бортом.
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05.10.2017
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