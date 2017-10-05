СМИ: РФ хочет заключить с Саудовской Аравией оружейные контракты на $3 млрд
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Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд и Дмитрий Рогозин во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия подготовила к визиту саудовского короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда пакет контрактов в области военно-технического сотрудничества на сумму свыше трех миллиардов долларов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, в этот пакет входит поставка нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Подписание контрактов на 5 октября - день переговоров короля с Владимиром Путиным - не запланировано, однако такая перспектива напрямую зависит от результатов встречи. При положительном исходе документы могут подписать во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС в конце октября, пояснили источники газеты.
Издание отмечает, что российская сторона десять лет пытается попасть на оружейный рынок Саудовской Аравии. Обсуждения проходили, однако ни один контракт так и не был подписан.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прибыл с официальным визитом в Россию. Ожидается, что в четверг монарх встретится с российским президентом, а на следующий день - с премьером Дмитрием Медведевым.
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05.10.2017
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