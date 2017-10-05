НАТО считает, что на военных учениях "Запад-2017" Россия протестировала крупную войну (Le Monde)



Военные учения "Запад-2017".

Источник: ИТАР-ТАСС Военные учения "Запад-2017".Источник: ИТАР-ТАСС

В военных учениях "Запад-2017" должны были принять участие 12,7 тыс. российских и белорусских солдат. В конечном счете их оказалось около 70 тысяч, пишет журналистка французской газеты Le Monde Натали Гибер.

Большие ежегодные российские военные учения "Запад", прошедшие с 14 по 20 сентября в версии 2017 года, оказались гораздо более амбициозными, чем было объявлено Москвой, сводившей учения к сфере антитеррористической борьбы с участием 12,7 тыс. солдат, - так сегодня считает НАТО. "У меня ощущение, что, вероятно, там было более 40 тысяч солдат", - сказал в понедельник командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Во время этих учений, развернутых на шести различных участках России и Белоруссии, объявленная Москвой численность в 12,7 тыс. солдат была превышена и вышла за пределы лимита в 13 тыс. солдат. При превышении лимита в качестве мер по обеспечению прозрачности, необходимых для взаимного доверия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает необходимым приглашать иностранных наблюдателей, передает Гибер.

Некоторые приграничные страны упоминали об участии от 70 тыс. до 100 тыс. солдат, говорится в статье. Эти цифры требуют подтверждения, поясняет председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, и могли составлять примерно 70 тыс., однако, по его мнению, "не это самое важное". "Учения были очень сложные, нацеленные не только на борьбу с терроризмом", - объяснил он Le Monde во время посещения британской базы подводных лодок Faslane в Шотландии 29 сентября.

Генерал Петр Павел уточняет, что речь идет о "подготовке к крупной войне с противником, имеющим паритет". "НАТО рассматривает "Запад-2017" как учения, направленные на прикрытие множества учений, прямо или косвенно связанных вместе, под единым командованием и контролем из Москвы", - заявил он.

В понедельник генерал Ходжес ратовал за то, чтобы европейцы установили "военный Шенген", позволяющий войскам НАТО быстро перемещаться, подвергаясь минимальной проверке, по гражданским путям сообщения (по автомагистралям и железной дороге).

"Североатлантический альянс должен быть способен передвигаться столь же быстро и даже быстрее, чем это делают войска Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша сила устрашения была эффективной", - сказал он.

Россия "имеет полное право устраивать военные учения, как и НАТО", подчеркивает генерал Павел. Но "в ходе ближайшего Совета Россия-НАТО мы потребуем у нашего российского партнера объяснений относительно замеченных нами противоречий, не только в вопросе о численности солдат, но также в том, что касается диапазона учений".

Натали Гибер