РФ не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия, содержание которого расходится с ее представлениями - директор департамента МИД



Фотография с длинной экспозицией, на которой видны светящиеся линии, - плазменные следы в атмосфере, от боеголовок МБР LGM-118A "Peacekeeper" во время испытаний над Атоллом Кваджалейн (Маршалловы Острова). МБР "Peacekeeper" может нести до 10 ядерных боеголовок с независимым наведением, каждая из которых, эквивалентна по мощности 25-ти бомбам сброшенным на Хиросиму. Long exposure of a LGM-118A Peacekeeper missile system being tested at the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. The lines shown are the re-entry vehicles -- one Peacekeeper can hold up to 10 nuclear warheads, each independently targeted. Were the warheads armed with a nuclear payload, each would carry with it the explosive power of twenty-five Hiroshima-sized weapons.

Источник: http://im9.eu/picture/ Фотография с длинной экспозицией, на которой видны светящиеся линии, - плазменные следы в атмосфере, от боеголовок МБР LGM-118A "Peacekeeper" во время испытаний над Атоллом Кваджалейн (Маршалловы Острова). МБР "Peacekeeper" может нести до 10 ядерных боеголовок с независимым наведением, каждая из которых, эквивалентна по мощности 25-ти бомбам сброшенным на Хиросиму. Long exposure of a LGM-118A Peacekeeper missile system being tested at the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. The lines shown are the re-entry vehicles -- one Peacekeeper can hold up to 10 nuclear warheads, each independently targeted. Were the warheads armed with a nuclear payload, each would carry with it the explosive power of twenty-five Hiroshima-sized weapons.Источник: http://im9.eu/picture/

Нью-Йорк (ООН). 4 октября. ИНТЕРФАКС - Содержание Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) существенно расходится с представлением России о путях построения безъядерного мира, РФ не будет его подписывать, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Хотим подтвердить, что с учетом всех обстоятельств Россия не намерена подписывать и ратифицировать новый Договор (ДЗЯО - ИФ). Призываем членов международного сообщества придерживаться в вопросах ядерного разоружения апробированных подходов, выработанных консенсусом в рамках ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ИФ) и подтвердивших на деле свою эффективность", - сказал он, выступая в первом комитете 72-й сессии Генассамблеи ООН в рамках общеполитической дискуссии.

М.Ульянов подчеркнул, что Россия не может "дать позитивную оценку этому соглашению".

"По своему содержанию оно существенно расходится с нашими представлениями о путях построения безъядерного мира. Не соответствует оно и положениям ДНЯО, согласно которым полное уничтожение запасов ядерного оружия должно произойти в соответствии с договором о всеобщем и полном разоружении", - пояснил российский дипломат.

М.Ульянов отметил, что Россия "с уважением относится к взглядам тех, кто выступает за скорейший отказ от ядерного оружия" и "разделяет цель построения безъядерного мира".

"Но (мы - ИФ) понимаем, что это долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и что работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран. Если же говорить о том, как и когда вводить запрет на ядерное оружие, то он станет целесообразным на одной из последних стадий процесса ядерного разоружения, дабы обеспечить необратимость достигнутых результатов", - заявил он, добавив, что в настоящий момент "ставить такую задачу явно преждевременно".

По словам российского дипломата, "отдельные положения ДЗЯО вызывают очень серьезные вопросы".

"Например, за его участниками признается право выхода из Договора, по сути, в уведомительном порядке при наступлении неких исключительных обстоятельств. То есть получается, что содержащиеся в нем запреты носят обратимый характер. Если учитывать, что речь идет о возможном отказе от запрета на ядерное оружие для неядерных стран, то сразу же возникает вопрос о том, как это сочетается с обязательствами по ДНЯО", - отметил М.Ульянов.

Помимо этого, одна из статей договора "позиционирует ДЗЯО в качестве приоритетного по отношению к другим существующим международным соглашениям". "Получается, что участники ДЗЯО могут по своему усмотрению отказываться от своих обязательств по другим договорам, включая, очевидно, и ДНЯО. Если так, то можно ли говорить, что новый Договор укрепляет режим ядерного нераспространения, как утверждают его авторы?", - сказал дипломат.

Россию также "настораживает отсутствие ясности в отношении некоего "компетентного международного органа", который призван играть ключевую роль в выполнении ДЗЯО", подчеркнул М.Ульянов.