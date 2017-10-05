NASA: запуск советского "Спутника-1" изменил ход истории



Запуск космического аппарата "Спутник-1" с космодрома "Байкрнур", 4 октября 1957 года.

Источник: © РКК "Энергия"/ТАСС Запуск космического аппарата "Спутник-1" с космодрома "Байкрнур", 4 октября 1957 года.Источник: © РКК "Энергия"/ТАСС

Это событие стало началом космической эры и космической гонки США и СССР, отметили в агентстве

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Запуск 60 лет назад советского "Спутника-1" изменил ход истории.

Такую оценку этому событию дало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"История изменилась 4 октября 1957 года, когда Советский Союз осуществил успешный запуск "Спутника", - подчеркивается в заявлении, имеющимся в распоряжении ТАСС. - Этот запуск способствовал изменениям в политической, военной, технологической и научной сферах. Этот запуск ознаменовал начало космической эры и космической гонки между США и СССР".

Как отмечает NASA, "американская общественность, застигнутая этим запуском врасплох, испытывала такие же ощущения, как при нападении японцев на [военно-морскую базу] Перл-Харбор менее чем за 16 лет до этого события". "Американцы опасались, что Советский Союз, который, как они считали, отстает в технологическом плане от США после разрушительной Второй мировой войны, может нанести удар по Соединенным Штатам с помощью баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками", - говорится в заявлении.

"Запуск "Спутника" способствовал тому, что правительство США сфокусировалось на реализации своей космической программы, и 31 января 1958 года Армия (здесь так называют сухопутные войска - прим. ТАСС) запустила свой спутник. А летом того же года Конгресс и президент Эйзенхауэр учредили NASA, деятельность которого началась 1 октября".

По словам NASA, "запуск "Спутника" обернулся соперничеством, которое продолжалось десятилетия и привело к отправке американцев на Луну". "Но это соперничество в конечном итоге переросло в сотрудничество, - указывается в заявлении. - Американцы и россияне спустя 60 лет после запуска работают бок о бок вместе с астронавтами из других стран на борту Международной космической станции".

Желание не уступить в космосе

Сейчас мало кто из американских исследователей спорит с тем, что основным движущим мотивом при создании NASA было желание Вашингтона не уступить Советскому Союзу в космосе. Днем рождения управления считается 29 июля 1958 года, когда Эйзенхауэр подписал принятый Конгрессом закон о специализированном учреждении, которое необходимо для освоения американцами космического пространства.

Первоначально в NASA насчиталось всего четыре лаборатории и около 80 сотрудников, в числе которых был создатель нацистских ракет Вернер фон Браун. 5 мая 1961 года - через месяц после полета Юрия Гагарина - 15-минутный орбитальный полет совершил Алан Шепард. 20 февраля 1962 года Джон Гленн стал первым американцем, облетевшим Землю, а 20 июля 1969 года Нил Армстронг первым из жителей нашей планеты ступил на поверхность Луны. На Луне американцы высаживались еще пять раз. В последний - в декабре 1972 года. Всего там побывали 12 астронавтов, которые доставили на Землю свыше 180 кг образцов лунного грунта.

Новый импульс космическая программа США получила в апреле 1981 года после запуска первого шаттла Columbia (он взорвался в 2003 году при посадке) и создании еще четырех других "челноков". Они позволили вывести на орбиту телескоп Hubble и приступить к строительству 100-тонной Международной космической станции.

Среди других совместных проектов с Россией, помимо МКС, была программа "Мир-шаттл". Как не раз подчеркивал бывший в то время директором NASA Майкл Гриффин, США "повезло, что Россия - один из партнеров по созданию МКС".

В январе 2004 года Белый дом поставил перед NASA новую задачу - вернуться на Луну к 2020 году и направить экспедицию на Марс к 2030 году. Для высвобождения средств было решено утилизировать к осени 2010 года оставшиеся в распоряжении ведомства три шаттла. Сейчас разрабатываются пилотируемый корабль Orion и новые ракеты-носители.

По оценкам экспертов, всего за прошедшие 60 лет на космическую программу США истратили - с поправкой на инфляцию - свыше $1 трлн.