Модернизированные российские БМП и БМД — угроза для сил НАТО (Defence24, Польша)



Оперативно-стратегические учения "Запад-2009".

Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо Оперативно-стратегические учения "Запад-2009".Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Боевым машинам пехоты БМП-2 и десантным БМД-2 предстоит в ближайшие годы пройти модернизацию, основным элементом которой станет оснащение их модулем "Бережок" с четырьмя ракетами "Корнет" и современной системой наведения для автоматического гранатомета. В такой конфигурации модернизированная БМП-2М будет превосходить по своей огневой силе часть техники аналогичного класса, состоящей на вооружении стран НАТО.

29 сентября 2017 года заместитель главы российского оборонного ведомства Юрий Борисов в рамках государственной программы вооружений на 2018-2025 годы подписал договор на модернизацию 540 единиц БМП-2 и БМД-2, которой займется тульское предприятие "Щегловский вал". Контракт заключен на 10 лет. Работа будет проводиться в новых цехах, где можно одновременно разместить 15 боевых машин десанта или боевых машин пехоты.

Какое точно количество машин каждого типа пройдет модернизацию, не уточняется, но учитывая то, что сейчас на вооружении находится более 3 000 БМП-2, можно предположить, что работы затронут в первую очередь именно их. БМД-2 в российской армии около 850, они состоят на вооружении воздушно-десантных подразделений и обладают сопоставимой с БМП-2 огневой силой, но менее эффективной броней.

Большая огневая сила в той же "упаковке"[/b]

В обычной версии как БМП-2, так и БМД-2 оснащены противотанковыми ракетными комплексами 9К111 "Фагот" или 9К111-1 "Конкурс", а также 30-мм автоматической пушкой 2А42, с которой спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. Так выглядел стандарт времен последних лет существования Организации Варшавского договора, который не вполне соответствует современным потребностям (особенно это касается эффективности поражения танков противника). Проблему представляет также огневая сила: к запуску готова всего одна ракета, а загрузка следующей осуществляется вручную. Когда противотанковый комплекс размещается на башне машины, это становится сложной задачей.

В связи с этим основным элементом модернизации (помимо усовершенствования системы подвески и силовой установки) станет боевой модуль Б05Я01 "Бережок". Он также оснащен 30 мм пушкой 2А42 (с боекомплектом в 500 снарядов) и 7,62-мм пулеметом ПКТМ (2 000 патронов), однако, к ним добавлены две пусковые установки управляемых ракет "Корнет" по обеим стороны башни. Так что вместо одной пусковой установки медленных ракет "Конкурс" машины получат четыре современные ракеты с лазерной системой наведения (дальность стрельбы - 5 500 километров).

Модернизированные БМП и БМД смогут использовать ракеты пяти типов: тандемно-кумулятивные 9М133-1 и 9М133-2 и термобарические 9М133Ф-1/2/3. На башне нашлось также место для автоматического гранатомета АГС-30 с боекомплектом в 300 выстрелов, предназначенного для поражения живой силы противника и бронированных целей на расстоянии до 1 700 метров.

Существенными будут также нововведения, касающиеся систем наблюдения и управления огнем. Командир и наводчик получат комбинированный прицел с тепловизионным каналом и всесуточную систему управления огнем. Также появятся лазерный дальномер, новый баллистический вычислитель и система для наведения ракет "Корнет".

Модификации подвергнется система стабилизации пушки и контроля ее наведения в вертикальных и горизонтальных плоскостях, что значительно повысит точность огня при любых погодных условиях, изменении скорости и направлении движения. Наводить и запускать ракеты "Корнет" станет можно даже тогда, когда машина движется.

Россия добьется огневого превосходства? [/b]

Модернизационный пакет позволит БМП-2М значительно увеличить огневую силу и точность наведения (в особенности на больших дистанциях) по сравнению со стандартной версией БМП-2. Следует отметить, что оснащение боевого модуля "Бережок" идентично оснащению безэкипажного модуля Бумеранг-БМ, который планируется устанавливать на новых российских бронетранспортерах "Бумеранг", а также БМП "Курганец-25" и БМП на базе платформы "Армата".

Конечно, объектом усовершенствования станет машина, представляющая воплощение технологий 1980-х годов, однако, она получит огневую силу, которая значительно превосходит возможности стандартной техники аналогичного класса европейских стран-членов НАТО.

В польских бронетранспортерах Rosomak с башнями Hitfist-30 нет пусковых установок для управляемых ракет, а их интеграция с двумя пусковыми установками ракет Spike пока остается только в планах, хотя соответствующий договор уже подписан. Ожидается, что 30 мм пушками и ПТРК Spike оснастят БМП Borsuk и бронетранспортеры Rosomak с безэкипажными боевыми модулями.

Британские БМП Warrior, голландские CV-90 или, например, французские VBCI пусковыми установками для управляемых ракет не оснащены, а машины, в которых они есть, по большей части используют ракеты старого типа, передвигаются с низкой скоростью и позволяют осуществлять наведение на цель только вручную (как польская BWP-1 или словацкая BVP-2). На этом фоне система лазерного наведения дает российским машинам преимущество.

Германия уже начала серийное производство БМП Puma, однако их интеграция с ПТРК Spike-LR продолжает откладываться. Польские BWP-1 не проходили модернизацию и до сих пор используют давно устаревшие ракеты и неэффективные 73-мм гладкоствольные орудия. В настоящий момент ни одна машина или вертолет польской армии не оснащены интегрированными современными противотанковыми ракетами, которые могли бы успешно поражать бронированную технику противника. Самое современное, что у них есть, - это переносной вариант ПТРК Spike.

Следует обратить внимание, что одним из препятствий, которые мешают интеграции Spike (в том числе в программе модернизации BWP-1 PUMA, от которой пришлось отказаться), выступают проблемы с сохранением плавучести. В начале 2015 года министерство обороны сообщило, что оно занимается аналитическими разработками, связанными с дополнительным оснащением бронетранспортеров Rosomak. На Международном салоне оборонной промышленности 2015 года была показана демонстрационная модель этой машины, интегрированной с ПТРК Spike, в которой были использованы решения, позволяющие сохранить плавучесть при увеличении массы. В 2016 году оборонное ведомство объявило, что производитель провел успешные испытания с габаритно-весовым эквивалентом.

В контексте российских планов по модернизации БМП-1 и БМД-2, которая в первую очередь, судя по всему, коснется машин, находящихся на вооружении войск Западного военного округа, Польше следует ускорить эти работы и как можно быстрее оснастить Rosomak управляемыми ракетами. Кроме того, нам нужно подумать о приобретении других ракет помимо использующихся сейчас Spike. Благодаря этому мы могли бы создать многоуровневую систему противотанковой обороны с ракетами, возможности которых будут друг друга дополнять.

Следующий вопрос - это защита от российских ракет нового поколения, которые представляют опасность в том числе для танков с мощной броней. После попадания одной или нескольких ракет самая толстая броня в передней части танка может остаться невредимой, однако, машина будет на время выведена из строя. При этом сложно надеяться на то, что если управляемая ракета "Корнет" попадет в боковую часть или любую другую точку машины класса BWP, та сможет выдержать такой удар. В этом отношении полезными для нас могут оказаться активные системы защиты, позволяющие внести помехи в работу приборов наведения противника или физически уничтожить его управляемые ракеты. В свою очередь, системы предупреждения о лазерном облучении (которыми оснащены, например, бронетранспортеры Rosomak) следует совместить с пусковыми установками дымовых (мультиспектральных) гранат. Большое значение может иметь также мультиспектральный камуфляж, который затрудняет обнаружение машины. В Финляндии такую систему (производства польской компании Lubawa) используют на модернизированных БМП-2. Однако, как я упомянул выше, нам следует также заняться внедрением систем активной защиты класса "hard kill", которые позволят уничтожать ракеты противника.

Сейчас такие решения планируют внедрить сухопутные войска США в Европе (комплекс Rafael Trophy для танков Abrams) и армия Нидерландов (IMI Systems Iron Fist для БМП CV90). Принимая во внимание увеличение числа носителей управляемых ракет разных типов (это не только БМП-2, но и в целом - боевые машины, а также, например, вертолеты), следует подумать о более широком использовании систем активной защиты. Это требует значительных капиталовложений, однако, если мы этого не сделаем, средства поражения, которые развивает Россия, будут представлять для бронетанковых сил НАТО огромную опасность.

Юлиуш Сабак (Juliusz Sabak)